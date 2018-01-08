ولاية غرب دارفور تعلق الدراسة بالمدارس خوفا من اتساع المظاهرات

علّقت حكومة ولاية غرب دارفور اليوم الاحد، الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة في اعقاب احتجاجات عنيفة شهدتها المدينة تندد بالغلاء وصدامات مع قوات الأمن قتل على اثرها طالب واصيب آخرون.

وحدد قرار وزير التربية بالولاية بشير السنوسي، تعليق الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة اعتبار من غدا الاثنين وحتى الاحد المقبل، وعلق القرار امتحانات تجريبية حتى الاحد المقبل.

وقتل طالب بمدينة الجنينة غربي السودان، واصيب آخر

ون في وقت سابق اليوم الاحد، بعد ان تصدت الشرطة بالقوة الى مظاهرات طلابية منددة بارتفاع الاسعار.

ونقلت صحيفة الطريق الالكترونية عن شهود ان الشرطة عمدت على تفريق المتظاهرين بالقوة بحجة اعتدائهم على مقار ومؤسسات حكومية ومقر الحزب الحاكم في المدينة.

وتصاعدت وتيرة احتجاجات طلابية وشعبية مناوئة للحكومة منذ الجمعة الماضية بعد اعلان الاخيرة مضاعفة اسعار الخبز.

وتظاهر اليوم الاحد، المئات من الطلاب في مدن نيالا والجنينة وسنار احتجاجا على غلاء الاسعار وزيادة اسعار الخبز.