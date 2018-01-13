وثيقة تكشف عن تلقي مبادرةشباب حول الرئيس السوداني اموال مقابل دعم ترشيح البشير

كشفت وثيقة مسربة عن تلقي مبادرة القومية لشباب حول الرئيس” الداعية لإعادة ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير في انتخابات 2020، مبالغ مالية عبر بنك بريطاني، وكشفت المنظمة انها ستكون حاضرة في زيارة للبشير إلى ولاية النيل الأبيض.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثائق صادرة عن بنك (HSBC) البريطاني، تثبت تحويل مبلغ 500 ألف جنيه استرليني باسم منظمة “شباب حول الرئيس” برئاسة ياسر الجمي

عابي.

ومنذ نوفمبر الماضي نشطت عدة جهات في دعوات لإعادة ترشيح الرئيس البشير المطلوب للمحكمة الجنائية في انتخابات 2020، عبر تعديل الدستور، كما تكررت دعوات الترشيح عند زيارة البشير لولايات في دارفور والجزيرة والشمالية والنيل الأزرق.