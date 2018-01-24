نداء عاجل للعالم اجمع انقذوا السودانيين والافارقة من جحيم ليبيا.

محمد نور عودو

نداء للعالم اجمع نيابة عن ضحايا الخطف والتعذيب في ليبيا اتوسل اليكم واناديكم انقذوا السودانيين والافارقة من جحيم ليبيا ياشرفاء العالم (ليس حرا من يهان امامه انسان ولا يشعر بالاهانة كما قال نيلسون مانديلا) ما يتعرض له الافارقة في ليبيا من انتهاكات وخطف وتعذيب وبيعهم كالبهائم في زرائب وفي مزاد علني جريمة تدمع العيون وتدمي القلوب والانكي من ذلك صمت وعدم التحرك السريع من المجتمع الدولي ممثلة في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والاتحاد الافريقي والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية لانقاذ هؤلاء الضحايا وبخلوا عليهم حتي بالادانات رغم وجود ادلة دامغة لهذه الحرائم من فيديوهات التعذيب وطلب الفدية من اسر الضحايا .

انقاذ الافارقة من جحيم ليبيا مسؤلية المجتمع الدولي

ومسؤلية كل انسان ذو ضمير هؤلاء الافارقة ليسو غزاة او مجرمين بل اجبرتهم بطش حكوماتهم والحروبات ظروف الحياة في بلدانهم وتركو بلدانهم بحثا عن الامن والعيش الكريم لهم ولاسرهم لكن قدرهم اوقعتهم في هذا الوضع الماسوي في دولة ليبيا التي تعيش في فوضي وانفلات الامني تحت سيطرة المليشيات بعد سقوط نظام القذافي حيث لم تشفع لهم القارة التي تجمعهم مع الليبيين ولا دين الاسلامي الذي يربطهم مع الليبيين ولا اللغة العربية التي تربطهم مع الليبيين ولا الانسانية .

التعامل مع العصابات والمليشيات التي تخطف وتعذب وتطالب الفدية من قبل اسر الضحايا في بعض الحالات ساعدت وشجعت هذه العصابات والمليشيات بتكوين شبكات في دول الجوار لتكثيف نشاطها الاجرامي وبتنسيق عالي في عملية دفع الفدية.

عيب وعار علي الدول العربية وهم يشاهدون فيديوهات التعذيب والاهانة للافارقة من قبل الليبيين لم تحركو ساكنا ويلزمون الصمت.

عيب وعار علي المسلمين وعلماء المسلمين وهم يشاهدون فيديوهات التعذيب والاهانة للافارقة من قبل الليبيين لم يتحركو ساكنا ويلزمون الصمت.

عيب وعار علي الدول التي تدعي حقوق الانسان وهم يشاهدون فيديوهات التعذيب والاهانة للافارقة من قبل الليبيين لم يتحركو ساكنا ويلزمون الصمت.

اين الانسانية ؟ اين الضمير الانساني لما يجري للافارقة في ليبيا؟

ماذنب هؤلاء الافارقة يقتلوهم ويعذبوهم الليبيين.

ونقتلوهم نحن بصمتنا .

صمتنا عن هذه الجرائم ضد الافارقة في ليبيا عار سيسجله التاريخ والتاريخ لا يرحم.

لنتحرك بسرعة لانقاذ السودانيين والافارقة من جحيم ليبيا.