مع قاسم بدري واوباما وميلالا وايان هرسي وخطيبة الامير هاري ( مع صور ) ؟

Tharwat20042004@gmail.com

1- خلفية تاريخية :

في عام 1907 ، أنشأ الشيخ بابكر بدري أول مدرسة علمانية ، لا تقتصر على تحفيظ القرآن كما في الخلاوي ، لتعليم البنات في رفاعة . بدأت الاحفاد في قطية من الطين ، ب 17 تلميذة : 9 من بنات الشيخ و8 من بنات جيرانه .

وكانت اول مدرسة للبنات في السودان .

في عام 1930 تحولت مدرسة الاساس الى كلية الاحفاد .

في عام 1932 ، إنتقلت كلية الاحفاد من رفاعة إلى امدرمان .

في عام 1966 احدث العميد يوسف بابكر بدري نقلة نوعية وسمى الكلية كلية الاحفاد للبنات .

في عام 1995 ، صارت كلية الاحفاد جامعة الاحفاد للبنات

، وتضم مختلف التخصصات ، ومن بينها الدراسات العليا في الدكتوراة والماجستير ، وكلية للطب .

في حوالي عام 1968 ، قبل حوالي 50 سنة ، التحق البروف قاسم يوسف بابكر بدري ، حفيد الشيخ بابكر ، والمدير الحالي للجامعة ، بجامعة الاحفاد . كان عدد الطالبات بها في عام 1968 حوالي 30 طالبة . بفضل مجهودات البروف قاسم بدري ، صار عدد الطالبات في عام 2018 اكثر من 7 الف طالبة في مختلف كليات الجامعة .

يسعى البروف قاسم بدري لبناء مستشفى تخصصي ملحق بكلية الطب في الجامعة ، بتكلفة حوالي 45 مليون دولار . تدرس مؤسسة اوباما في شيكاغو ، حالياً ، امكانية تمويل بناء مستشفى الاحفاد الجامعي ، وإن كان أمر قبض الرئيس البشير يقف عائقاً حول الاسراع في عملية دراسة مشروع التمويل بواسطة مؤسسة اوباما .

حوالي نصف طالبات الاحفاد ، خصوصاً من دارفور والمنطقتين ، يدرسن بمنح مجانية من جامعة الاحفاد .

تعتمد جامعة الاحفاد للبنات على المنح والاعانات الطوعية .

2- جوطة يوم الاربعاء 10 يناير 2018 ؟

في يوم الاربعاء 10 يناير 2018 ، قامت بعض طالبات جامعة الاحفاد بمظاهرة سلمية داخل اسوار الجامعة ، إحتجاجاً على ميزانية 2018 ، التي قادت لغلاء الاسعار ، وزادت من تعقيدات غلاء المعيشة . تجسد جامعة الاحفاد للبنات ضمير الامة السودانية ، وصوتها المعبر عن تطلعاتها وآلامها وآمالها .

في يوم الخميس 11 يناير 2018 ، انتشر شريط فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر البروف قاسم بدري وهو يحاول تفريق مظاهرة الطالبات ، بشي من العنف ضد بعض الطالبات .

استهجن بعض اهل النظر تصرف البروف قاسم ، وكتبت أمل هباني الناشطة الحقوقية على حسابها في فيسبوك:

( قاسم بدري لازم يعتذر في مؤتمر صحافي لتوضيح ما حدث بالضبط ) .

بررت البروف بلقيس بدري ، الاستاذة في الجامعة ، تصرف شقيقها البروف قاسم بدري ، بان البروف قاسم كان يحاول تهدئة المتظاهرات ، فقامت طالبة تحمل حجراً في يدها ، بركله ، فجرى البروف قاسم خلفها ، وضربها ، ولاحقاً اعتذر لها ، وقبل رأسها .

3- بعض تداعيات الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة ؟

نحاول في النقاط ادناه إستعراض بعض البعض من تداعيات مظاهرة الاربعاء 10 يناير 2018 في جامعة الاحفاد للبنات ، بالتركيز على ان جامعة الاحفاد للبنات تعتمد اساساً على المنح والاعانات الوطنية والدولية :

اولاً :

جعلت الثورة المعلوماتية من العالم قرية سيبرية صغيرة ، يعرف الجار ما يحدث في خيمة جاره بالتفصيل ، وكانه يعيش مع اهلها بداخلها . ولذلك لا تستغرب ان يكون اوباما قد شاهد الفيديو وهو يظهر البروف قاسم يجري وراء الطالبات ، وهو يصفع هذه ، ويتوعد تلك في عقاب ( جماعي ) ، و ( عشوائي ) .

هل سوف يتحمس اوباما لدعم جامعة الاحفاد للبنات ، مادياً ، لبناء المستشفى الجامعي ، بعد ان يرى مديرها وهو يصفع في الطالبات الجامعيات ، عشوائياً ؟

مؤسسة اوباما في شيكاغو

ثانياً :

وافقت ملالا الباكستانية الحائزة في عام 2014 على جائزة نوبل للسلام على زيارة جامعة الاحفاد للبنات والقاء محاضرة ، وتبقى بعض التفاصيل بخصوص اجرها . الهدف من زيارة ملالا المشاركة في تحفيز المؤسسات الدولية لتقديم الدعم المادي لجامعة الاحفاد للبنات ، كونها اول جامعة لتعليم البنات في العالم ، ولحقتها جامعة للبنات في بوسطون في امريكا ، وجامعتين للبنات في الهند .

إذا رات ملالا الفيديو الذي يصور مدير جامعة الاحفاد للبنات وهو يجري خلف الطالبات ويصفع هذه وتلك عشوائياً في عقاب جماعي ، فربما تغير رايها ، وتكون الخاسرة جامعة الاحفاد للبنات .

ثالثاً :

تقوم الناشطة في حقوق النساء الصومالية – الهولندية – الامريكية ايان هرسي علي بالاشراف على مشروع دولي للقضاء على خفض الطفلات ، وكانت تخطط للتنسيق مع جامعة الاحفاد ، لتدشين المشروع في السودان ، بميزانية مبدائية 5 مليون دولار . وحالت ظروف لوجستية دون تدشين المشروع ، ولكن تخطط ايان لزيارة السودان هذه السنة ، لمقابلة البروف قاسم بدري ، والاتفاق على تدشين المشروع .

نتمنى ان لا تشاهد ايان فيديو واقعة الاربعاء 10 يناير 2018 ، فتغير رايها ؟

تجاهد ايان لوقف العنف ضد المرأة ، وكتبت كتابها ( الكافرة ) الذي در عليها اكثر من 6 مليون دولار ، تدين فيه بعض ما رأته من ممارسات اسلامية لإضطهاد المراة ، ومنها عقوبة الجلد 100 جلدة للزانية .

استهجنت ايان تحسس وتلمس الرئيس الامريكي السابق بوش الاب ، وعمره 94 سنة ، لركبة ممرضة كانت تقود كرسيه المتحرك ، وطالبته بدفع تعويض مليون دولار ( الكترابة ؟ ) للممرضة . ربما طالبت ايان البروف قاسم بدري بدفع مليون دولار كتعويض للطالبة التي صفعها البروف يوم الاربعاء 10 يناير 2018 داخل حرم جامعة الاحفاد ؟

خصوصاً والطالبة من الزرقة ، مما يضفي على المشهد بعداً اثنياً درامتيكياً .

رابعاً :

وافقت الناشطة في حقوق المرأة ميقان ماركيل ، خطيبة الامير هاري حفيد ملكة بريطانيا ، والابن الثاني للمرحومة ديانا ، على زيارة جامعة الاحفاد للبنات ، والقاء محاضرة في مسيرتها الداعمة لحقوق المرأة ، خصوصاً في المناطق المهمشة .

هذه الايام ، صار حديث العالم ، لدرجة الهوس ، التحرش الجنسي ضد المرأة ، حتى لفظياً ، دعك من التحسس والتلمس لبعض اجزاء المرأة .

اما صفع المرأة فهذا شان آخر ، لم نسمع راي الناشطة ميقان ميركل عنه ؟

خامساً :

قال البروف قاسم بدري لصحيفة السوداني ، عدد الجمعة 12 يناير ، نصاً ، وهو يجاوب على سؤال ( لماذا لجأ للضرب ؟ ) :

( انا لا يوجد احد بيقول لي عينك في راسك . انا اعمل الأنا عايزو ، حتى احافظ على الطالبات ) .

( لو تكرر حدث يوم الاربعاء 10 يناير 2018 مرة ، اتنين ، ثلاثة ، خمسة ، ساقوم بنفس ما قمت به . ) .

في هذا السياق ، يقول السيد الامام ان نصف رائك عند اخيك او اختك. كما يتجنب السيد الامام العقاب الجسدي لابنائه وبناته . اسلوب السيد الامام مع اهله يتاسس على مقولة نبي الرحمة :

( مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ

إِلَّا شَانَهُ ) .

ونعرف ان البروف قاسم يتخذ السيد الامام نموذجاً وقدوة ، ويحترمه ويحبه حباً جماً .

نعم … كان يمكن للبروف قاسم مجادلة الطالبات المتظاهرات بالحسنى ، كما امره الكتاب .

سادساً :

اعتبر البعض ظاهرة جري البروف قاسم بدري وراء الطالبات بقصد صفعهن ، وصفعه لطالبة منهن صفعاً متكرراً ، حدثاً فريدا لا يمكن تصور حدوثه في اي جامعة ، حتى في جامعات الدول النائمة .

والمبرر لان البروف يعامل طالباته كما بناته البيلوجيات .

ومن الحب ما صفع .

نقول قولنا هذا ونشهد بان البروف قاسم بدري ايقونة ، رجل صالح بل مصلح كون باطنه خير من ظاهره كما حدثتنا الاديبة زينب المهدي ، بل هو هرم باذخ يأتم الهداة به ، موطئ الاكناف ، حلو المعشر ، يألف ويؤلف ، بل يجسد التواضع والاستقامة وحسن الخلق حتى كاد ان يكون رسولاً .

وكفى بنا حاسبين .