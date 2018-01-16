مظاهرات في نيالا واغلاق جزئي لسوق المدينة

اطلقت الشرطة بمدنية نيالا أمس الاثنين الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات طلابية ضد الغلاء.

وجابت المظاهرة التي انطلقت من مدرسة نيالا ثانونية بنين الطرق الرئيسية بالمدينة وسط هتافات مناوئة للحكومة.

وارتفع سعر الخبز الى جنيه ونصف بالمدينة التي تشهد ارتفاعا مضاعفا مقارنة بالخرطوم. كما اعلنت السلطات المحلية الاسبوع الماضي عن زيادة تعرفة الموصلات.

وبحسب شهود عيان ,تسببت الاحتجاجات في اغ

لاق جزئي لسوق المدينة الكبير بعد انضمام اهالى للتظاهرة الطلابية

ووشهدت المدينة انتشار امني كثيق بزي مدني كما تدخلت قوات من الدعم السريع في تفريق المتظاهريت الغاضبين .

بينما اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قبل الاعتداء عليهم بينما اعتقلت قوات الامن عدد من المتظاهرين لم تتمكن (التغيير الاكترونية) من معرفة عددهم.

وتعد هذه المظاهرة الثالثة بالولاية منذ اجازة الميزانية التي تسببت في موجة غضب في عدد من ولايات السودان