مزراعو الجزيرة ابا يحملون الحكومة مسؤولية انهيار سد الجاسر ويطالبون بالتعويض

شكا مواطنون بمنطقة الجزيرة أبا من غرق مزارعهم، بسبب انهيار “سد الجاسر”، وحمًل المواطن محمد آدم السلطات مسؤولية انهيار السد وقال إن هيئة الجسور تجاهلت تحذيرات المزارعين المتكررة ومطالباتهم، التي دعت إلى صيانة السد.

وحسب (صحيفة التحرير الالكترونية)فإن الانهيار جاء نتيجة حبس مياه النيل الأبيض أمام خزان جب

ل أولياء، ما أدى إلى ارتدادها وإغراق “الحواشات”.

وتوقع آدم حدوث خسائر مليارية للمزارعين بسبب فقدانهم محصولاتهم بعد غرق “الحواشات” نتيجة لانهيار السد، وطالب السلطات بالإسراع في حصر الأضرار وتعويض المتضررين.