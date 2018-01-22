مبيكي او طائر الفينيق الذي ارتفع من رماد محرقته ؟

ثروت قاسم

Tharwat20042004@gmail.com

1- مظاهرات الجوع ؟

في يومي الثلاثاء 16 والاربعاء 17 يناير 2018 ، اجتاحت مظاهرات الجوع شوارع العاصمة المثلثة ، احتجاجاً على ميزانية الشفوت لعام 2018 ، التي جيرت مدخلات الدولة للصرف على الدولة الامنجية ، وأغفلت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ، بل أذنت لتجويع الشعب السوداني . إعتقل الشفوت مئات من قادة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحتى مراسلي وكالات الانباء العالمية . إنتشر خبر هذه

المظاهرات وعم القرى والحضر بفضل الثورة المعلوماتية .

واذن مؤذن في جوهانسبرج .

طقش سمع طائر الفينيق وهو غائب في رماده في جوهانسبرج خبر مظاهرات السودان ، واعتقال الاميرة سارة نقدالله ، والمناضل محمد مختار الخطيب ، والرئيس عمر الدقير وغيرهم من قادة السودان . تململ طائر الفينيق في رماده ، وارتفع وهو ينفض عنه رماد محرقته … وسبحان من يحي العظام وهي رميم .

طلب طائر الفينيق من مدير مكتبه في اديس ابابا ، الاستاذ عبدل محمد ، ان يدعو لاجتماع تشاوري لقادة المعارضة الموقعين على المرحومة خارطة طريق مبيكي ، التي صارت الى طائر فينيق ثان ، لبحث امكانية بعثها من رمادها وهي رميم .

في يوم الاربعاء 17 يناير 2018 ، امتثل الاستاذ عبدل محمد لامر رئيسه مبيكي ، وارسل رسالة لقادة تحالف قوى نداء السودان ، الموقعين على خارطة طريق مبيكي في اغسطس 2016 ، دعاهم فيها لاجتماع تشاوري في اديس ابابا يومي الاحد 4 والاثنين 5 فبراير 2018 ، للتشاور حول احياء طائر فينيق خارطة طريق مبيكي ، التي فطسها الشفوت ، بعد ان وقعوا عليها في مارس 2016 .

كان المفروض ان يوجه مبيكي الدعوة للشفوت ، لانهم هم ، وليس قادة تحالف قوى نداء السودان ،الذين وقفوا عند العقبة ، ورفضوا تفعيل خارطة الطريق التي وقعوا عليها في مارس 2016 ، بل قرأ السيد رئيس الوزراء الفريق بكري حسن صالح الفاتحة على رفاتها في يوم الخميس 11 مايو 2017 ، عندما اعلن عن تشيكلة حكومة الوفاق الوطني ، وقبر باعلانه رفات خارطة طريق مبيكي .

وكما يقول الطلاينة ، تحتاج لاثنين لرقصة التانجو ؟

وما دام نظام الانقاذ قد اعلن خروجه من خارطة الطريق بتكوينه لحكومة الوفاق الوطني في مايو 2017 ، فماذا يجدي اجتماع اديس ابابا التشاوري في فبراير 2018 بين مبيكي وقادة تحالف قوى نداء السودان ؟

ثم هل يجهل مبيكي ان الرئيس عمر الدقير رئيس وفد التفاوض لتحالف قوى نداء السودان حول خارطة طريق مبيكي محبوس في اقبية وجخانين الشفوت منذ يوم الاحد 7 يناير 2018 ؟ لماذا لم يطالب مبيكي باطلاق سراح الرئيس عمر الدقير رئيس وفد التفاوض قبل ان يدعو لاجتماعه التشاوري ؟

كما تعرف ، يا حبيب ، في يوم الاحد 7 يناير 2018 ، اعتقل جهاز أمن النظام الرئيس عمر الدقير في مدينة الابيض . كان الرئيس عمر الدقير قد توجه إلى ولاية شمال كردفان ، وزار في يوم السبت 6 يناير السيد محمد نور تيراب رئيس المجلس الاقليمى لحزب المؤتمر السوداني بشمال كردفان المسجون بسجن مدينة سودرى بموجب حكم قضائي فى دعوى مرفوعة ضده من أحد شركات التعدين.

ولا يزال ، وحتى يوم الدين هذا ، الرئيس عمر الدقير معتقلاً اعتقالاً تعسفياً ، بدون توجيه اي تهمة له ، وبدون السماح لاهله بزيارته والتواصل معه ، وهو الذي يعاني من التهابات في عينيه ، بسبب سجنه التعسفي في نوفمبر 2016 لمدة 47 يوما ، حيث تم اقتياده لسجن بورتسودان ، وهو مكبل اليدين والرجلين بالقيود الحديدية .

وفي نفس يوم الاحد 7 يناير يوم اعتقال الرئيس عمر الدقير في الابيض ، زاد نظام الانقاذ الضغث على الابالة بان صادر النسخة الورقية من صحيفة أخبار الوطن الصادرة عن أمانة إعلام حزب المؤتمر السوداني ، ليوغل في قمع حزب المؤتمر السوداني ، وليقف بينه وبين جماهيره .

في هذا السياق قال لسان حال الرئيس عمر الدقير، رئيس وفد التفاوض ، وهو محبوس في سجن الابيض ، معلقاً على دعوة مبيكي لقادة النداء ، الذين يدعمون خارطة الطريق ، بدلاً من دعوة جلاوزة نظام الانقاذ المخرخرين :

لو كان زندي وارياً …

لتهيب مبيكي كفي وزندي .

او كان لي ذهب المعز …

لاحسن مبيكي صلتي وودي .

ورد لسان حال مبيكي :

لا يُطاع لقصير أمر .

يجب ان نتذكر ان مبيكي :

+ مدعوم من مجلس الامن الدولي بقرار من المجلس .

+ مبيكي هو ممثل الاتحاد الافريقي ومجلس السلم والامن في الاتحاد ، في حلحلة المسالة السودانية ، ويبصم الاتحاد ومجلسه على مسودات توصياته بالعشرة .

+ مبيكي مدعوم من الجامعة العربية ، والايقاد ، والادارة الامريكية ، والاتحاد الاوروبي ، والترويكا التي تمول لجنة مبيكي .

وعليه ، يجب على تحالف قادة نداء السودان تلبية دعوة مبيكي والمشاركة في اجتماع فبراير 2018 التشاوري ، على اقله لفضح الشفوت وتجاوزهم لخارطة الطريق ، وتوكيد النداء لتفعيل خارطة الطريق تحت المطر فوق الرياح ، قبل تفجير الإنتفاضة الشعبية ؟

ولما كانت آفة حارتنا النسيان ، نحاول إنعاش ذاكرة القارئ الكريم حول خلفيات خارطة طريق مبيكي ، وتداعيات مظاهرات الجوع يومي الثلاثاء 16 والاربعاء 17 يناير 2018 ، في النقاط التالية :

اولاً :

+ اجتماع اديس ابابا التحضيري للتحضيري ؟

في الفترة من الاحد 25 الى الجمعة 30 سبتمبر 2016 ، اجتمع في اديس ابابا ، المجلس القيادي لتحالف قوى نداء السودان ، واعتمد وثيقة الموقف التفاوضي حول الاجتماع التحضيري والحوار القومي الدستوري ؛ الوثيقة التي سوف تمثل المرجعية الرئيسية لعمل التحالف ووفده التفاوضي ، برئاسة الرئيس عمر الدقير ، في إطار إنفاذ خارطة طريق مبيكي ، التي وقع عليها النظام في مارس والتحالف في اغسطس 2016 .

اذن يبدو السؤال مشروعاً حول موضوعية ومبررات الاجتماع الذي دعا له مبيكي مع قادة النداء في اديس ابابا في فبراير 2018 ، وهم قد حزموا أمرهم واتفقوا على وثيقة موقفهم التفاوضي منذ سبتمبر 2016 ، بينما خرخر نظام الانقاذ ونفض يده من خارطة الطريق في مايو 2017 ، عندما كون حكومة الوفاق الوطني ، وقفل باب الحوار الوطني بالضبة والمفتاح ، وبالتالي باب خارطة طريق مبيكي ؟

ثانياً :

+ خارطة طريق مبيكي ؟

في مارس 2016 ، وقع الرئيس البشير على خارطة طريق مبيكي ، وتحفظ وقتها على التوقيع تحالف قوى نداء السودان . ضغط الرئيس البشير على مبيكي لتقديم تقريره لمجلس السلم والامن الافريقي ليشيطن التحالف ، ويمرر توصية لمجلس الامن الدولي لإعتماد عقوبات ضد قادة التحالف الممتنعين عن التوقيع .

إحتراماً وتقديراَ لجهود السيد الامام في دعمه ، لم يمتثل مبيكي لضغوط الرئيس البشير ، ولم يقدم تقريره للمجلس حتى يوم الدين هذا ، في انتظار انباء سارة وإختراقات ليبشر بها المجلس ، وينال رضاه ورضاء المجتمع الدولي ، وربما جائزة نوبل للسلام ؟

غمتها الرئيس البشير لأمبيكي ، وقلب له ظهر المجن ، وتوقفت شرهات رجل البر والاحسان الحاج عمر حسن احمد البشير لمؤوسسة مبيكي الخيرية في جنوب افريقيا .

زاد الطين بلة ، وضغثاً على إبالة ، توقيع تحالف قوى نداء السودان على خارطة الطريق في اغسطس 2016 .

بعدها اُسقط في يد الرئيس البشير ، وزاد حنقه على مبيكي .

رأى الرئيس البشير في كوابيسه ، مسلسل الرعب الذي يبدأ بتفعيل بنود خارطة الطريق ، وإنعقاد إجتماع اديس ابابا التحضيري ، الذي يقود للمؤتمر الدستوري الجامع في الخرطوم ، الذي يكون بدوره حكومة قومية إنتقالية ، تشرف على إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية وولائية نزيهة وشفافة وحرة ، وكتابة دستور إنتقالي ، وصولاٍ للسلام العادل الشامل ، والتحول الديمقراطي الكامل ، حسب توصية المجلس الافريقي في اجتماعه رقم 539 في اغسطس 2015 .

تكون نتيجة هذه العملية التناسلية حكومة ديمقراطية ، بهياكل جديدة ، وسياسات جديدة ، ووجوه جديدة … حكومة المواطنة ، والفصل بين السلطات ، وإستقلال القضاء ، وإحترام المواثيق الدولية .

رأي الرئيس البشير راي العين هذه الحكومة تقوم بإنفاذ أمر القبض ، وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية ، ليدافع عن نفسه امامها ، رغم تعهدات السيد الامام بان لا يسمح للغريب جر الشوك على ظهر الرئيس البشير .

في المحصلة ، قرر الرئيس البشير الخرخرة في إنفاذ خريطة طريق مبيكي التي وقع عليها في مارس 2016 ، وإجهاض اجتماع اديس ابابا التحضيري … كيتن في مبيكي ، وعشان تاني !

وجوهر هذه الخرخرة اعتبار المؤتمر العام للحوار الذي تم عقده في يوم الاثنين 10 اكتوبر 2016 البديل لخارطة طريق مبيكي ، وكفى الله المؤمنين شر القتال .

بانتهاء مؤتمر اكتوبر 2016 للحوار الوطني ، وتسليم الرئيس البشير ، في فبراير 2017 ، مخرجات مؤتمر اكتوبر للحوار الوطني ، وإعلان السيد رئيس الوزراء الفريق بكري حسن صالح ، في يوم الخميس 11 مايو 2017 ، عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني … يومها كان مسك الختام ، وقفل ملف الحوار اللاوطني بالضبة والمفتاح ، وقبر خارطة طريق مبيكي .

في يوم الخميس 11 مايو 2017 ، قال الشفوت :

باي باي خريطة طريق مبيكي !

في هذا السياق ، قالت 102 الاعر اف :

وما وجدنا لاكثرهم من عهد ، وإن وجدنا اكثرهم لفاسقين .