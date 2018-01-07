مبادرة (لا لقهر النساء) تنعى الإعلامية والشاعرة والناشطة عفاف الصادق حمد النيل

نعت مبادرة (لا لقهر النساء) الدكتورة والإعلامية والشاعرة والناشطة عفاف الصادق حمد النيل، زوجة الفنان ابو عركي البخيت.

وتقدمت المبادرة بأحر التعازي للشعب السوداني وللفنان أبوعركي البخيت زوج الراحلة عفاف الصادق، ولبناتها وأبنائها وكل أفراد الأسرة، ومعارفها ومحبيها.

ووصفت المبادرة ، الراحلة بالمرأة الجسورة والشجاعة وصاحبة العزيمة التي لا تلين، والصمود الذي لم يقهره طغيان حكومة الظلم والاستبداد التي استهدفتها فى أسرتها بالتضييق على حرية الإبداع، ومحاربتهم فى أكل عيشهم.

وأشارت مبادرة (لا لقهر النساء) إلى وقوف الراحلة إلى جانب

زوجها الفنان أبوعركي البخيت ومساندتها ومؤازرتها له، إضافة إلى إبداعها شعراً تغنت به الأجيال، وقالت: “إن الفقيدة قدمت رمزاً لصمود النساء وعطائهن اللا محدود، وخطت مع زوجها أيقونة للعلاقة الزوجية الباهرة التي تجاوز نورها وأضاء لشعب بأكمله.

====

يوم رحيلك من البلاد دارك مرصع بالسواد

بسم الله الرحمن الرحيم

*قال تعالي (وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالو انا لله وانا اليه راجعون).*

ببالغ الحزن والأسي تنعي مبادرة لا لقهر النساء الدكتورة والإعلامية والشاعرة والناشطة العزيزة عفاف الصادق حمد النيل، تنعيها المبادرة وهى امرأة جسورة وشجاعة ولها عزيمة لا تلين، وصمود لم يقهره طغيان حكومة الظلم والإستبداد حينما استهدفتها فى أسرتها بالتضييق على حرية الإبداع ومكافحتهم فى اكل عيشهم.

لم تنهزم الراحلة المقيمة عفاف بل كانت كالطود الاشم شامخة كسارية جبل اصم، ووقفت الى جانب زوجها الاستاذ الفنان ابوعركي البخيت مساندة ومؤازة بل ومبادرة وناثرة نضالها شعرا تغنت به اجيال وأجيال باذلة اكفف عطاءها أدبا ثرا وشعرا اخذناه تميمة لجرتق بلادنا. فقدمت رمزا لصمود النساء وعطائهن اللا محدود، وخطت مع زوجها أيقونة للعلاقة الزوجية الباهرة التي يتجاوز نورها ليضيء لشعب بأكمله.

إننا فى مبادرة لا لقهر النساء ننعي فيها الأستاذة الجامعية والأكاديمية المتميزة، وننعي الأم الرؤوم (التي غنى لها ابناؤها ومعهم كل السودانيين: ماما عفاف حنينة خلاص)، وننعي الزوجة المناضلة التي اختارت بكل الحب الهجرة عن عشها حينما ضيق عليها من غير استسلام..

مبادرة لا لقهر النساء تتقدم بالتعازي الصادقة للفنان الإنسان ابوعركي البخيت زوج الراحلة عفاف الصادق وبناتها وأبنائها وكل أفراد الأسرة، وكل معارفها ومحبيها، وتتقدم لجموع الشعب السوداني بأصدق التعازي فى فقد امرأة نخلة معطاءة ومضيئة..

ولا نقول الا ما يرضي الله، انا لله وانا اليه راجعون.

*مبادرة لا لقهر النساء*