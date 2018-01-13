لندن وكارديف: ندوتان للأمين العام لـ “المؤتمر السوداني” عن الأزمة السودانية

أكد مصدر بفرعية حزب ” المؤتمر السوداني” بالمملكة المتحدة وايرلندا لـ” التحرير” أن الأمين العام للحزب الأستاذ مستور أحمد محمد سيخاطب ندوتين في لندن وكارديف في اطار زيارته لبريطانيا ، وذلك تحت عنوان ” الأزمة السودانية وخيارات التغيير”.

وأوضح أن مستور وممثل فرعية المملكة المتحدة وايرلندا الأستاذ صالح مهاجر سيتحدثان في ندوة بلندن، في الخامسة مساء السبت المقبل 13 يناير الجاري، على العنوان الآتي:

Abrar house 45Crawford PL,Marylebone London W1H4LP

وسيخاطب مستور وممثل فرعية حزب المؤتمر السوداني بالمملكة المتحدة وايرلندا ا

لأستاذ عبدالحفيظ يوسف ندوة كارديف في الخامسة مساء الأحد 14 يناير الجاري، على العنوان الآتي:

St peter community,Cardiff CF243DB

ودعت فرعية حزب “المؤتمر السوداني” السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني لحضور الندوتين.

التحرير