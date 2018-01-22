لسلطات الأمنية تفرج عن 7 صحافيين اعتقلتهم في الاحتجاجات الأخيرة في الخرطوم

أفرجت الأجهزة الأمنية عصراليوم (الأحد 21 يناير) عن 7 صحفيين بعد خمسة أيام من اعتقالهم عقب الاحتجاجات التي نظمها ناشطون ضد الغلاء ومناهضة الميزانية.

وإطلقت السلطات الصحافيين خالد عبد العزيز، وعبدالمنعم أبو إدريس، وأمل هباني، وشوقي عبدالعظي

م، ورشان اوشي، ومجدي العجب، وامتنان، وذلك بعد مطالبات دولية بالإفراج عنهم من الولايات المتحدة الأميركية، واللجنة الدولية لحماية الصحفيين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ما تزال تتحفظ على القيادات السياسية والحزبية رهن الاعتقال، وأشارت إلى تحويل بعضهم إلى سجن كوبر بالخرطوم بحري.