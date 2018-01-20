لجنة حماية الصحفيين تدين اعتقال صحفيين في السودان

أكدت “لجنة حماية الصحفيين” التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، اعتقال سبعة صحفيين من قبل السلطات السودانية مؤخرا.

وصرح شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة في بيان: “من خلال اعتقال وترهيب الصحفيين ومصادرة الصحف ومحاولة الرقابة على نشر الأخبار، تواصل السلطات السودانية السعي لدفع الصحفيين إلى الالتزام بالروايات الرسمية وإلا فإنهم يدفعون ثمن ذلك”.

وأضاف البيان أن السلطات اعتقلت الصحفيين أثناء تغطيتهم المظاهرات في الخرطوم.

وذكرت “شبكة الصحفيين السودانيين” المستقلة أن الصحفيات

الثلاث أمل هباني، ورشان أوشي، وامتنان الرضي رهن الاعتقال لليوم الثالث على التوالي، وأوقفوا أثناء تغطيتهم مسيرة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي في الخرطوم.

من جهتها أعلنت وكالة “رويترز” اعتقال أحد صحفييها في العاصمة السودانية، مشيرة إلى أن آخر اتصال أجرته معه في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي قبل أن يتوجه لتغطية المظاهرات، التي أدت إلى اشتباكات بين الشرطة ومحتجين.

وقال متحدث باسم الوكالة: “لا نعلم ملابسات الاعتقال ونسعى للحصول على معلومات إضافية عن الموقف”.

من جهتها أفادت وكالة “فرانس برس” بالقبض على مراسلها عبد المنعم أبو إدريس علي الأربعاء خلال تغطيته تظاهرات خرجت احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفرقتها الشرطة السودانية.

وأضافت الوكالة الفرنسية أنه تعذر الاتصال بأبو إدريس علي بعد التظاهرة وأبلغت السلطات أمس الوكالة بأنه اعتقل مع صحفيين اثنين آخرين وأنه موجود في مركز احتجاز يديره جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

السودان يعتقل صحفيين يعملان لحساب رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية

القاهرة (رويترز) – قال مجلس الإعلام الخارجي الذي يتعامل مع أجهزة الإعلام الأجنبية إن السلطات السودانية اعتقلت صحفيا يعمل مع وكالة رويترز ومراسلا لوكالة الصحافة الفرنسية كانا يغطيان احتجاجات في العاصمة الخرطوم.

وكان آخر اتصال أجرته رويترز مع مراسلها في وقت مبكر يوم الأربعاء قبل أن يتوجه لتغطية المظاهرات التي أدت إلى اشتباكات بين الشرطة ومحتجين.

ويشهد السودان موجة من الاضطرابات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

ولم يذكر مسؤول في مجلس الإعلام الخارجي اتصلت به رويترز ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات للصحفيين السودانيين. كان المسؤول قال في وقت سابق إنه سيطلَق سراحهما في وقت مبكر من يوم الخميس.

وقال متحدث باسم رويترز ”لا نعلم ملابسات الاعتقال ونسعى للحصول على معلومات إضافية عن الموقف“.

وقالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن خمسة صحفيين محليين اعتقلوا أيضا ودعت إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين على الفور.

وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة في بيان ”من خلال اعتقال وترهيب الصحفيين ومصادرة الصحف ومحاولة الرقابة على نشر الأخبار، تواصل السلطات السودانية السعي لدفع الصحفيين إلى الالتزام بالروايات الرسمية وإلا دفعوا الثمن“.

وذكر البيان نقلا عن تقرير إخباري وشبكة الصحفيين السودانيين المستقلة أن السلطات اعتقلت الصحفيين أثناء تغطيتهما المظاهرات في الخرطوم.

ورفض المسؤول السوداني التعليق على تقرير لجنة حماية الصحفيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس لديها علم بهذه الاعتقالات وإنها تتابع هذه التقارير عن كثب.وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في بيان ”ندين المضايقات والاعتقال التعسفي والهجمات في السودان على الصحفيين الذين يؤدون مهامهم ويمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير“.

وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية القبض على أحد صحفييها. وقالت الوكالة إن إدارتها تدين اعتقاله وتطلب الإفراج عنه فورا.

وتفجرت احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن عبر السودان هذا الشهر بعد أن فرضت الخرطوم إجراءات اقتصادية صعبة تتسق مع توصيات من صندوق النقد الدولي.

إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية