شبكة الصحفيين السودانيين تدين استمرار اعتقال الصحفيين.

دانت شبكة الصحافيين السودانيين استمرار الأجهزة الأمنية في اعتقال الزملاء والزميلات الصحافيين في ظل ظروف بالغة القسوة، وحرمانهم من حُقُوقهم الدستورية والقانونية، وطالبت الجميع وعلى رأسهم المُنظّمات الحقوقية بالداخل والخارج بالتدخل لإطلاق سراح المُعتقلين فوراً.

وقالت الشبكة في بيان لها (الجمعة 19 يناير): “إننا سنظل نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء، وجباهنا تنزف الدم والألم والمرارة، ولن يهز العدو المُتغطرس ثقتنا في أنفسنا أبداً، حتى ننتصر أو نموت”.

واشارت شبكة الصحافيين في بيانها إلى أن الصحفيات: أمل هباني

، ورشان أوشي، وامتنان الرضي، والصحفيان كمال كرار ومجدي العجب لا يزالون رهن الاعتقال لليوم الرابع على التوالي، إذ جرى اعتقالهم في أثناء موكب الثلاثاء السلمي بالخرطوم.

في حين لا يزال الصحافيون شوقي عبد العظيم وخالد عبد العزيز وعبد المنعم أبو إدريس رهن الاعتقال لليوم الثالث على التوالي، وجرى اعتقالهم في أثناء تظاهرة سلمية بميدان الأهلية في أمدرمان عصر الأربعاء الماضي.

شبكة الصحفيين السودانيين

(S.J.Net)

لا تزال الصحفيات، أمل هباني، رشان أوشي، وإمتنان الرضي، والصحفيان كمال كرار ومجدي العجب رهن الاعتقال لليوم الرابع على التوالي، حيث جرى اعتقالهم أثناء موكب الثلاثاء السلمي بالخرطوم.

في حين لا يزال الصحفيون شوقي عبد العظيم وخالد عبد العزيز وعبد المنعم أبو إدريس رهن الاعتقال لليوم الثالث على التوالي، وجرى اعتقالهم أثناء تظاهرة سلمية بميدان الأهلية في أمدرمان عصر الأربعاء الماضي.

الشبكة تُدين استمرار اعتقال الزملاء والزميلات في ظل ظروف بالغة القسوة وحرمانهم من حُقُوقهم الدستورية والقانونية، وتُطالب الجميع وعلى رأسه المُنظّمات الحقوقية بالداخل والخارج بالتدخل لإطلاق سراح المُعتقلين فوراً.

ليكن معلوماً للجميع بأننا سنظل نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وجباهنا تنزف الدم والألم والمرارة، ولن يهز العدو المُتغطرس ثقتنا في أنفسنا أبداً، حتى ننتصر أو نموت.

صحافة حُرة أو لا صحافة

#السودان_ينتفض

-الخرطوم – الجمعة يناير 2018م-