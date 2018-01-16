رغم تراجع السودان عن اتهام مصر واريتيريا ..المؤتمر الشعبي يتهم العدل والمساواة وقوات مصرية بتهديد شرق السودان !!!

تراجع السودان عن اتهامه لمصر واريتريا بالسعي بعمل عسكري محتمل في حدوده الشرقية، وأعلن تنسيقه مع جارته اثيوبيا في كافة المجالات بما فيها العسكرية.

وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور الاحد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاثيوبي بالخرطوم ان بلاده تواجه تهديدا ولكن لم يذكر مصر واريتريا.

وغير ان مسؤولا في حزب المؤتمر الشعبي ربما كان يمت في سبات عميق استيقظ من غفوته ودون ان يتحسس ما حول طفق يطلق الاتهامات يمنة ويسرة حيث قال ، إن لديهم معلومات مؤكدة حول تهديدات أمنية مصرية إريترية في شرق البلاد، علاوة على نشاط معارض لحركة العدل والمساواة.

وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق في مؤتمر صحفي

عقده الاثنين” لدينا معلومات بخصوص تهديدات أمنية مصرية أريترية على حدودنا الشرقية وتلقينا تقارير أن هنالك حشود”.

وتابع ” تأكدنا من المعلومات التي أعلنتها الحكومة من عضويتنا في كسلا، هناك وجود مصري في ساوا، بجانب وجود لمقاومة الارومو وبعض منسوبي حركة العدل والمساواة وغيرها من المعارضة السودانية موجودة على بعد نحو ثلاثين كلم على الحدود السودانية”.

وأكد عبد الرازق الذي يشارك حزبه في حكومة البشير رفضهم لأي تهديد ضد السودان حاثا قوى المعارضة على الركون للحوار والتفاوض كمسلك أوحد لمعالجة المشكلات.

وناشد مسؤول الشعبي الحكومة الارتيرية بأن لا تكون مهددا لأمن السودان القومي، خاصة وأن العلاقات بين البلدين تميزت لسنوات طويلة قدم خلالها السودان دعما مقدرا للشعب الاريتري.

وأضاف “يجب ألا تكون ارتريا مخلب قط لأي جهة لديها مصالح لضرب امن السودان القومي”

وسخر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في مقابلة مع التلفزيون الإريتري مساء الأحد، من حديث السودان عن وجود قوات مصرية في قاعدة “ساوا” العسكرية في إقليم “القاش بركة” الإريتري، المحاذي لولاية كسلا.

وقال إن هناك توجها من الخرطوم وأديس أبابا لدفع أريتريا للحرب، وانتقد استعراض صور التعزيزات العسكرية في أجهزة الإعلام، قائلا إن “المخابرات الإثيوبية والسودانية تروج لمعلومات غير صحيحة.. الاتهامات محاولة للهروب الي الإمام”.

وتابع: “بعض أصحاب المصالح في السودان وإثيوبيا يحاولون خلق صدام بين السودان وإريتريا”

ومنذ أكثر من أسبوع تحشد الحكومة السودانية قوات عسكرية كبيرة على حدودها مع إريتريا كما فرضت حالة الطوارئ في ولاية كسلا المتاخمة لأريتريا.

واتهم مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود الخميس الماضي مصر وارتيريا صراحة بالتخطيط لعمل عسكري مشترك علي حدوده مع ارتيريا وأنهم تلقوا تنويرا من النائب الاول للرئيس بكري حسن صالح حول هذا الامر.

وعندما سال وزير الخارجية السوداني من قبل الصحافيين حول تصريحات مساعد الرئيس اجاب باقتضاب “ما قلته يمثل الحكومة السودانية”.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي ورقيني قبي الذي سلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ديسالين للرئيس عمر البشير ان علاقة بلاده بالسودان تعتبر الاهم.

واضاف “علاقتنا بالسودان أهم علاقة من أي دولة أخرى، ونحن شركاء في السراء والضراء”.

واعتبر ان التفاوض هو الحل الأمثل لحل المشكلات التي تحيط بالمنطقة “نحن سنعمل من اجل السلام وهذا هو الأهم، وإذا كان هناك سوء تفاهم أو خلافات سنعمل على طرح كل المواضيع على طاولة المفاوضات ونحلها بطريقة سلمية”.

وكان السودان قد اعلن حالة الطواري في ولاية كسلا الحدودية مع اريتريا واغلق الحدود المشتركة قبل ان يرسل اليها تعزيزات عسكرية ضخمة.