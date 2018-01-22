رئيس حركة العدل والمساواة ورئيس اليوناميد يبحثان اوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا وهجوم المليشيات على معسكر الحصاحيصا

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

فى إطار الجهود المبذولة من قبل حركة العدل والمساواة السودانية و لمواجهة ما يتعرض له أبناء الشعب السودانى من تعذيب وحشي و أبتزاز لأهاليهم بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل أطلاق سرأحهم و ذلك من قبل عصابات الاتجار بالبشر المنتشرة داخل الاراضى الليبية، و الحاقاً لبيان التنديد الصادر مؤخراً من الحركة حول هذا الأمر، أجرى الدكتور جبريل أبراهيم محمد رئيس الحركة أتصالاً هاتفيا برئيس البعثة الأممية الافريقية المشتركة في دارفور السفير Kinsly Mamabolo حيث أبدى رئيس الحركة فى

اتصاله انزعاجه البالغ لما يتعرض له المهاجرون السودانيون من قبل عصابات الاتجار بالبشر في ليبيا و طالب البعثة بالتدخل العاجل لإنقاذهم من هذه العصابات.

كما تطرق رئيس الحركة فى حديثه مع رئيس البعثة للأحداث التي جرت في معسكر الحصاحيصا للنازحين بولاية وسط دارفور يوم أمس السبت 20 يناير 2018 التي تعرض فيها المعسكر لهجوم غاشم من مليشيات النظام التي أطلقت النار بشكل عشوائى على النازحين مما تسبب فى أستشهاد شخصين و إصابة أكثر من ثلاثين شخصاً بجروح متفاوتة. و قد احتج رئيس الحركة على تقصير البعثة في حماية المدنيين و طالب رئيس البعثة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين و فتح تحقيق مستقل و شفاف لما حدث و كشف الحقائق للامم المتحدة و الاتحاد الأفريقى و للراي العام المحلي و العالمي. كما طالبه بتمتين إجراءات حماية معسكرات النازحين.

م. سليمان عبدالله إسماعيل

مدير مكتب الرئيس

21 يناير 2018