موجز اخبار الثورة الجماهيرية (العدد السادس)

زعيم العدل والمساواة يحتج لدي اليوناميد علي انتهاكات طالت مهاجرين سودانيين في ليبيا ويطالب البعثة بحماية ضحايا المعسكرات*

خبار الثورة الجماهيرية🔴

🇸🇩نشره دورية تصدرها حركة العدل و المساواة السودانية 🇸🇩

العدد السادس “الاثنين ٢٢يناير ٢٠١٨

* 🔴 زعيم العدل والمساواة يحتج لدي اليوناميد علي انتهاكات طالت مهاجرين سودانيين في ليبيا ويطالب البعثة بحماية ضحايا المعسكرات*

إستمرارا لجهود حركة العدل والمساواة لمواجهة ما يتعرض له أبناء الشعب السودانى من تعذيب وحشي و إبتزاز لأهاليهم لدفع فدية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم بواسطة عصابات الاتجار بالبشر في ليبيا، أجرى الدكتور جبريل أبراهيم محمد رئيس الحركة إتصالاً هاتفيا برئيس البعثة الأممية الافريقية المشتركة في دارفور السفير كينسلي مامابولو حيث أبدى رئيس الحركة انزعاجه البالغ حيال ما يتعرض له المهاجرون السودانيون من عمليات خطف وقتل وابتزاز لاهالي الضحايا بواسطة عصابات الاتجار بالبشر الليبية، وطالب البعثة بالتدخل العاجل لإنقاذ المهاجرين وايقاف هذه الانتهاكات.

كما تطرق رئيس الحركة فى حديثه مع رئيس البعثة للأحداث التي جرت ف

ي معسكر الحصاحيصا للنازحين بولاية وسط دارفور يوم أمس السبت 20 يناير 2018 التي تعرض فيها المعسكر لهجوم غاشم شنته مليشيات النظام التي أطلقت النار بشكل عشوائى على النازحين مما تسبب فى إستشهاد عدد اثنين نازح و إصابة أكثر من ثلاثين بجروح متفاوتة. و قد احتج رئيس الحركة على تقصير البعثة في حماية المدنيين و طالب رئيس البعثة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين و فتح تحقيق مستقل و شفاف لما حدث و كشف الحقائق للامم المتحدة و الاتحاد الأفريقى و للرأي العام المحلي و العالمي، كما طالبه بتمتين إجراءات حماية معسكرات النازحين.

🔴 تدعوا حركة العدل و المساواة السودانية جماهير الشعب السوداني بجميع قطاعاته، أطباء، مهندسين ،طلاب، تجار، عمال، مزارعين، اساتذة، بياطره، صيادلة، نساء و رجال الي تصعيد الثورة الشعبية ضد نظام الفساد و الاستبداد الذي أوصل البلاد الي مرحلة تهدد وجود الوطن بأكمله، و إذ تجدد الحركة دعوتها لجماهير الشعب السودانى للخروج الى الشارع . فإنها تضع التغيير السلمي للاوضاع في السودان كأحد الخيارات التي تعتمدها في مواجهة نظام المؤتمر الوطني الشمولي ، الذي لا يزال يعتمد العنف و الإعتقال و التنكيل خيارات استراتيجية و وحيدة في مواجهة القضايا الوطنية.

🔴🔷ادانت حركة العدل و المساواة السودانية الهجوم الذي تعرض له معسكر الحصاحيصا للنازحين بوسط دارفور والذي أدي الي جرحي و قتلي و حرق عدد من بيوت النازحين ، و حملت الحركة في بيان لها حكومة ولاية وسط دارفور كافة المسؤولية عن اقتراف هذه الجريمة التي ارتكبتها هذه المليشيات التي تتحرك بأمر حكومة الولاية.

توعدت حركة العدل و المساواة تجار البشر في الذين اعتدوا علي السودانيين و الافارقة بصورة عامة في ليبيا و عرضتهم في مزادات علنية و حاولت مساومة أهاليهم بفدية مالية ، و قد أدنت الحركة هذا التعذيب الوحشي الذي يستفذ الشعور الإنساني و لا يشبه تصرفات البشر ، و توجهت الحركة بنداءً عاجلا للأمم المتحدة، و الاتحاد الأفريقي، و جامعة الدول العربية، و باب الفاتيكان، و المنظمات الحقوقية الي تخليص هؤلاء الشباب من أيدي العصابات الليلية المجرمة

🔴🔷انطلقت تظاهرات في أنحاء متفرقة من الخرطوم و ذلك مساء الأحد الموافق٢١/١/٢٠١٨ و قد شملت احياء الجريف والشجرة و بيت مال و قد اشعل المتظاهرين الاطارات في الشوارع الرئيسيّة للأحياء و أدي ذلك الي إغلاق الكبري الرئيسي الذي يربط أمدرمان بالخرطوم بحري و الذي يجاور حي بيت المال الامدرماني فيما حاولت قوات مكافحة الشغب فُض تجمعات المتظاهرين و قد واجهت صعوبات في ذلك نتيجة لانقطاع التيار الكهرباء الذي حال دون ذلك.

🔴🔷 أصدرت لجنة نواب اطباء ولاية الجزيرة بيانا أعربت فيها عن امتعاضها للقرار الذي اصدرته وزارة الصحة بالولاية و الذي يتعلق بأيقاف استحقاقاتهم المالية، و وصفت القرار بأنه ظالم و غير مبرر وان الوزارة لا تهتم بحياة المرضي لان النواب هم العصب الحي في المستشفيات، بحسب نص البيان.

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