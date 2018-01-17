بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل و المساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

حركة العدل و المساواة السودانية تدين قمع المظاهرات السلمية

تؤكد حركة العدل و المساواة السودانية تأييدها الكامل، و وجودها في قلب المظاهرات السلمية التي يعبّر فيها الشعب السوداني عن رفضه للارتفاع الجنوني للسلع و الخدمات الأساسية كنتيجة طبيعية لسياسات النظام الرعناء التي لا تضع لمعاناة الشعب و ضرورات حياته اعتباراً. كما تعبّر هذه المظاهرات عن رفض الشعب السوداني القاطع لميزانية الحرب على الشعب و تجويعه التي اعتمدها النظام

للعام المالي ،2018 لأنها ستحيل – لا محالة – حياة الشعب إلى جحيم لا يطاق.

تدين حركة العدل و المساواة السودانية بأشد العبارات و أغلظها، العنف المفرط الذي واجه به النظام المظاهرات السلمية، و هي من وسائل التعبير التي كفلها الدستور و وثيقة الحقوق فيه للشعب. كما تدين الحركة اعتقال القيادات السياسية، و الصحفيين، و النشطاء، و الطلاب الذين شاركوا في هذه المظاهرات.

تشيد الحركة بالسلوك الحضاري الذي ظهر به الشعب السوداني في هذه المظاهرات، ببعده الكامل عن الإضرار بالممتلكات، و إصراره على سلمية المظاهرات، و رفضه ردّ عنف النظام المفرط بالعنف.

تشير الحركة إلى إطمئنانه إلى نباهة الشعب السوداني، و فطنته التي تحول دون أن ينطلي عليه سعي النظام إلى خلق جو من التوتر، بافتعال معارك وهميّة مع دول الجوار بُغية تصدير أزماته إلى الخارج، و بحثاً عن مشجب يعلّق عليه إخفاقاته بعد أن فقد شمّاعة العقوبات الأمريكية.

تطالب الحركة باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، و الصحفيين، و الأسرى، و سجناء الضمير، فوراً و من غير قيد أو شرط.

توجّه الحركة عضويتها و قواعدها للالتحام بجماهير الشعب، و تقدّم صفوف المتظاهرين. كما تدعو جماهير الشعب السوداني لمقاومة سياسات النظام التي تخطف اللقمة من أفواه أطفاله لصالح القطط السمان، فالمقاومة السلمية لهذه السياسات فرض عين على كل مواطن مستطيع.

جبريل آدم بلال

أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة

لندن 16 يناير 2018