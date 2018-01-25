حركة العدل والمساواة السودانية – تجديد أمر قيادي لحماية الأطفال

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل و المساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

22 يناير 2018

تجديد أمر قيادي لحماية الأطفال

هذا الأمر يمنع تجنيد الأطفال أو إستخدامهم كجنود، العنف الجنسي ضد الأطفال، إختطاف الأطفال، قتل الأطفال، بتر أطراف الأطفال، الهجوم على المستشفيات و المدارس، و كل صور سوء معاملة الأطفال أو إستغلالهم.



عقدت حركة العدل و المساواة السودانية في شهر يوليو 2012 في النمسا مشاورات مع الأمم المتحدة و البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة (يوناميد)، و قد استضاف هذه المشاورات مركز النمسا لدراسات السلام و حل النزاعات، و خلصت هذه المشاوارات إلى اعلان الحركة التزامها بإصدار أمر قيادي و انشاء آلية / خطة عمل تمنع بموجبه تجنيد الأطفال أو استخدامهم كجنود.

و بناءً على التزاماتها الأخلاقية و تجاه القانون الدولي لحماية الأطفال، أصدرت الحركة في الحادي عشر من سبتمبر 2012 أمراً قيادياً و الحقته بآلية تنفيذية و خطة عمل في الخامس و العشرين من سبتمبر 2012.

و في الخامس عشر من شهر أكتوبر 2012 أصدر رئيس الحركة مرسوماً قضى بتشكيل لجنة متابعة مكونة من ست أشخاص مهمتها الإشراف و التحقق من إلتزام الحركة الكامل بتطبيق خطة العمل. كما جددت الحركة دعوتها للأمم المتحدة لتسجيل زيارات منتظمة إلى مواقع الحركة للتثبت من و الإطمئنان إلى تنفيذ خطة العمل.نفذت الحركة خطة العمل نصاً و روحاً.

و في هذا الإطار، تؤكد الحركة مرة أخرى إلتزامها الصارم بالأعراف و المعايير الدولية التي تحكم حماية الأطفال، و تعلن إلتزامها الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالأطفال في النزاعات المسلحة و بخاصة القرارات رقم 1612(2005) و رقم 1882(2009) و اللذان يمنعان أي خروقات ضد الأطفال بما في ذلك تجنيد و استخدامهم كجنود، العنف الجنسي ضد الأطفال، إختطاف الأطفال، قتل الأطفال، بتر أطراف الأطفال، الهجوم على المستشفيات و المدارس، و كل شكل من أشكال سوء معاملة الأطفال أو إستغلالهم في مناخ النزاعات المسلحة.

أمر قيادي

انفاذ قانون قوات حركة العدل و المساواة السودانية

بهذا أذكّر القادة و الضباط و كل أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية بأمر رئيس الحركة القاضي بالاستمرار في الإلتزام الصارم بالقوانين الدولية و المحلية التي تحكم حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، و التأكد من عدم تجنيد الأطفال أو السماح لهم بالارتباط بقوات الحركة أو الانضمام إلى صفوفها بمحض إرادتهم. يجب مراعاة هذا الأمر بصرامة في كل مستويات الحركة و في كل الأوقات بما في ذلك في الحالات المعقدة التي يكون فيها الاشتباك بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان المدنيين و من القرى.

تعريف الطفل:

“يعرف الطفل المجند أو الطفل المرتبط بقوة أو جماعة مسلحة: بأنه شخص لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، و يكون جزءاً من قوة مسلحة، نظامية أو غير نظامية، أو قوة مسلحة بأية شكل، و يشمل ذلك و لا يكون قاصراً على الطُهاة و الحمّالين و السُعاة و كل الذين يرافقون مثل هذه المجموعات المسلحة من غيرالذين جاءوا بسبب العلاقة الأسرية البحتة. و يشمل هذا البنات اللاتي تم تجنيدهن لأغراض جنسية أو الزواج القسري. و بالتالي، لا يختصر التعريف فقط على طفل يحمل السلاح أو سبق له أن حامل السلاح”.

خروقات أخرى ضد الأطفال:

يُمنع أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية منعاً باتاً من كلأشكال سوء معاملة الأطفال و استغلالهم و يشمل ذلك العنف الجنسي ضد الأطفال، إختطاف الأطفال، قتل الأطفال، و بتر أطراف الأطفال. يجب حماية الأطفال من كل أشكال سوء المعاملة.

يمبع أعضاء الحركة أيضاً من الهجوم على المستشفيات و المدارس أو على أماكن ترفيه الأطفال مثل “الساحات الصديقة للأطفال”، و عليهم ممارسة على درجات ضبط النفس و الحذر للتأكد من عدم تعرض الأطفال للأذى.

بهذا أوجّه قادة حركة العدل و المساواة السودانية الميدانيين لنشر هذا الأمر القيادي مجدداً على أوسع نطاق و متابعة تنفيذه بالكامل و بكل صرامة. تجنيد الأطفال و استخدامهم كجنود جنحة كبيرة يعاقب عليها القانون الدولي و قانون السودان للطفل لعام 2010 الفقرة 44.

أي قائد أو عضو في الحركة يخالف هذا الأمر القيادي يكون عرضة للعقوبة وفقاً لقانون قوات حركة العدل و المساواة السودانية لسنة 2015 المادة 3/1 أو المادة 54/5.

يجب أن يبقى إلتزامنا بحماية الأطفال قائماً إلى أن يتحقق السلام العادل الشامل القابل للإستدامة في دارفور و في السودان.

د. جبريل إبراهيم محمد

رئيس حركة العدل و المساواة السودانية

• حرر هذا الأمر القيادي باللغتين العربية و الإنجليزية

• صور إلى الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس مفوضية السلم و الأمن بالاتحاد الإفريقي عبر الممثل الخاص للبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة في دارفور.

• لجنة متابعة تنفيذ الأمر بالحركة.

• ينشر في الاعلام على أوسع نطاق.