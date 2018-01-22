بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

حركة العدل والمساواة السودانيةتديد هجوم مليشيات النظام على معسكر الحصاحيصا للنازحين بوسط دارفور

تدين حركة العدل والمساواة السودانية قتل المدنيينفي معسكر الحصاحيصا للنازحين بوسط دارفور، من قبل عناصر نظام الإبادة الجماعية في الخرطوم ومليشياته سيئة السمعة. لقد تجددت الاعمال الاجرامية نهارأمس السبت 20يناير2018م بمعسكر الحصاحيصا وأدت الى قتل عدد من النازحين وجرح أكثر من ثلاثين ، كما استمرت المليشيات فى حصار المعسكر بغرض طمس آثار الجريمة النكراء وكذلك منع النازحين م

ن الذهاب الى مزارعهم وممارسة أعمالهم علاوة علي إطلاق أيدي المليشيات للنهب والسلب حتي اليوم الثاني على التوالي تعد بحق جريمة في حق الانسانية و تتنافي مع كافة القوانين ولاسيما شرعة حقوق الانسان .

تتحمل عناصر حكومة وسط دارفور المجرمة كامل المسؤولية الجنائيةفي اقتراف هذه الجريمة و العدالة الغائبة سوف تسود عاجلا أم آجلاً بإرادة الثوار والشعب المتقد ثورة والمنتفض على عصابة الانقاذ .

علي القوات الأممية العاملة فى أقليم دارفور (اليوناميد ) تحمُل مسؤولياتها وفق التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الامن الدولى ، وممارسة واجباتها و التدخل لإنقاذ المدنيين من النساء والشيوخ والاطفال والعجزة ، وسرعة تقديم الرعاية الصحية الكاملة للجرحى والوقوف على حال الاسر التي تشردت بعد حرق منازلهم ، وضرورة إجراء تحقيق شفاف والقبض على الجناة .

أن ما تعرض له معسكر الحصاحيصا يؤكد أكاذيب النظام ويدحض فرية إستقرار الاوضاع الامنية بأقليم دارفور.

جبريل آدم بلال

أمين الاعلام والناطق الرسمي

21يناير 2018م