جهاز الأمن السوداني يساوم أسرة طبيب قتل تحت التعذيب ويعرض عليهم الدية

ساوم جهاز الأمن والمخابرات السوداني أسرة الطبيب أحمد محمد أحمد ، الذي لقي حتفه في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات في منطقة (قريضة) جنوبي دارفور جراء التعذيب بغية العفو عن قاتليه.

كشف مصدر ل(صوت الهامش) أن أسرة الطبيب كونت لجنة وذهبت الي جهاز الأمن ، حيث عرض الأخير عليهم دفع الدية مقابل ترك المضي في الاجراءات وصولاً حتي المحاكمة .

وكان جهاز الأمن والمخابرات السوداني اغتال الطبيب أحمد م

حمد بمنطقة قريضة جنوبي دارفور ، في هذا الشهر الجاري ، عقب اعتقاله وتعذيبه إلي أن لقي حتفه بمكاتبهم.

ودعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومقره نيويورك، السلطات السودانية إلى ضرورة إجراء تحقيق في حادث تعذيب واحتجاز صيدلاني حتى الموت ودعاوى بإساءة معاملة وتعذيب عدد خمسة آخرين .

وكشف تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح جثمان الطبيب أحمد محمد، الي تمزق في الكلية اليمني وقلع أظافر اليد اليسري و تمزيق الخصيتين وقطع النخاع الشوكي مما ادي الي الوفاة

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ودعا المركز، السلطات السودانية إلى التحقيق الفوري والشامل والعادل والعلني والنزيه في الدعاوى المتواترة بشأن التعذيب والمعاناة التي قادت إلى موت الصيدلاني أحمد.

ويتعمد جهاز الأمن السوداني علي أعتقال الناشطين والمنادين بحقوقهم ويقوم بتعذيبهم واحتجازهم دون مسوغ قانوني.

صوت الهامش