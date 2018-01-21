ثور وانتفض لا تخف من البديل انت البديل يا الشعب السوداني.

محمد نور عودو

لا تخف ثور وانتفض مثلما انتفضت في ابريل عام 1985 ضد النظام المايوي لا تخف ثور وانتفض مثلما انتفضت في سبتمبر عام 2013 ضد حكومة المؤتمر الوطني .كفاية صمت ثور وارفع صوتك في الشارع ضد حكومة المؤتمر الوطني التي اذاقك الذل والويل اذا تريد العيش بكرامة يا شعب السوداني. انت صانع الثورات لا تخف ماذا تبقي لك في ماتبقي من السودان حتي تخاف عليه في عهد حكومة المؤتمر الوطني التي فرقت العباد وقسمت البلاد ودمرت الاقتصاد ونشرت الفساد ورئيس الجمهورية عمر البشير وبعض وزارء وولاه حكومنه مطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم ابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ضد الشعب السوداني وانعزال السودان من المجتمع الدولي وتوتر العلاقات مع دول الجوار ليبيا مصر اريتريا جنوب السودان تشاد . م

اذا تبقي لك في ما تبقي من السودان حتي تخاف عليه بعد ما قامت حكومة الوطني بتجريد السودان من كل القابه الجميلة لقد كنا نفتخر بارض المليون ميل حكومة الوطني قسمت المليون الميل الي دولتين لاسباب عنصرية واصبحنا دولتين دون ارادتنا نحن الشعب السودني و كنا نغني كل اجزاءه لنا وطن وتلاشت هذا النغم ببتر جزء عزيز من الوطن كنا لانعرف القبلية والجهوية قبل حكومة المؤتمر الوطني الان تكرست القبلية والجهوية في كل شئ كنا نمشي في ارض السودان امنين من بورتسودان الي الجنينة ومن حلفا الي نمولي تنوم وتصحي وانت مطمئن في اي مدينة في اي قرية في اي بيت حتي تصل مقصدك دون ان تتعرض لاي اذي وكنا نمارس جميع الاعمال في جميع ولايات السودان بدون اي مضايقات .الان انت ليس امن حتي منزلك ولا تستطيع ممارسة اي عمل خارج ولايتك الا ما ندر بسبب سياسات حكومة المؤتمر الوطني.

كنا عندنا مؤسسات وهيئات ومشاريع لقد تم تفكيك المؤسسات وبيع الهيئات والمشاريع.

اين المؤسسة العسكرية للجيش لقد تم تفكيكوها وحل بدل عنهم مؤسسة الجنجويد التي تقتل وتحرق قري المواطنين السودانيين وتغتصب وتنهب المواطنين السودانين وتبعيهم الحكومة المؤتمر الوطني مرتزقة ليحاربو في ليبيا واليمن.

اين مؤسسات التعليم كنا نصدر خيرة المعلمين الي عدة دول اليمن الجزائر ليبيا الامارات .الان الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية في السودان لا يوجد فيها معلمين اكفاء لذك تراجعنا الي الصفر في التعليم وكثرت الفاقد التربوي في السودان بسبب سياسات الحكومة.

اين هيئة المواني البحرية اين هيئة النقل النهري اين مشروع الجزيرة اين مشروع ساق النعام اين هيئة البواخر النيلية اين سودان لاين اين خطوط الجوية السودانية اين مستشفي الخرطوم التعليمي اين مستشفي سوبا الجامعي اين سوق الماشية في الفاشر واين واين واين؟

لقد قامت حكومة المؤتمر الوطني ببيع معظم الهئيات والمؤسسات والمشاريع التي كانت تنتج وتكفي المواطن السوداني لجهات اجنبية وقبضت الثمن وتركت المواطن السوداني يعاني الجوع والمرض وفتت النسيج الاجتماعي السوداني.اذن ماذا تبقي لك في ما تبقي من السودان اخي المواطن السوداني حتي تخاف عليه وتموت بالجوع والمرض وانت عندك كل الخيرات الماء والارض والماشية تركته لحكومة ظالمة باطشة ,

لم يبقي في السودان في عهد حكومة المؤتمر الوطني الا المرض والموت فلاتخف اخي المواطن ثور لكي ترد المالك المنهوب وارضك المبيوع وتعيش بكرامة في بلدك. استمرار حكومة المؤتمر الوطني في سدة الحكم في السودان يعني القادم اسواء ومزيد من الماسي ومزيد من الدمار

الشعب التونسي ثار ضد حكومة بن علي بدون بديل وكان له ما اراد.

ثورثور لاتخف من الحكومة ولا من البديل لانك انت البديل .