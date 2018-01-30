توصيات مهمة لحماية المتظاهرين السلميين.

محمد نور عودو

لا شك ان حكومة المؤتمر الوطني اعدت تكتيكات لكبح الحراك الشعبي الذي تشهده السودان هذه الايام بقمع المتظاهرين السلميين مثلما فعلها في عام 2013 .

مليشيات حكومة المؤتمر الوطني مليشيات تقتل المتظاهرين السلميين والمدنيين مليشيات بلا رحمة ولا وازع ديني ولا اخلاق .

علي المتظاهرين اتباع هذه الخطوات والت

وصيات لحماية انفسهم والمظاهرة.

وضع خطة الاولية لحماية النساء والاطفال المشاركين في المظاهرة في الاسعافات الاولية وحمايتهم في حالة التدافع.

تفريغ اصحاب كورسات الاسعافات الاولية للقيام بالاسعافات وتوفير صناديق اسعافات الاولية اذا امكن.

لا تستخدموا العنف .

يجب علي كل متظاهر حمل قارورة مياة مليئة ومنديل تحسبا من البمبان .

علي المتظاهرين تامين محطات الوقود والكهرباء التي تقع بالقرب من شوارع وتجمع المظاهرة .

تحديد امكنة علي بعد كل كذا متر مكان للاسعافات الاولية.

مراقبة اسطح المنازل قبل واثناء سير المظاهرة تحسبا لقناصات حكومة المؤتمر الوطني.

مراقبة المظاهرة و المتظاهرين من المندسين والمخربين الذين تزجهم الحكومة وسط المتظاهرين.

الحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة وعدم تخريبها.

انتبهو وراقبو جيدا اثناء المظاهرة للاشخاص او منتسبي الحكومة الذين يريدون افتعال الفوضى والاعتداء على المنشئات العامة لتخريب المظاهرة .

لا تستخدموا زجاجات المولوتوف .

احمي نفسك احمي ثورتك النصر حليفك.