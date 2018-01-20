تقارير طبية تؤكد حالتي إغتصاب ووفاة بالتعذيب

أثبت تقرير طبي رسمي بعد تشريح جثمان الممرض احمد محمد احمد العامل بصيدلية مستشفى قريضة بولاية جنوب دارفور أن الوفاة كانت نتيجة التعذيب الشديد الذي وقع على الراحل داخل معتقلات جهاز الامن في قريضة ما أدى إلى تعطل وتمزق الكليتين مع خلع للاظافر وتكسير للخصيتين.

وقال أحد أفراد أسرة القتيل لراديو دبنقا إن الطبيب الذي حضر من الخرطوم شرح الجثة يوم الثلاثاء ودفنت في نفس اليوم بنيالا.

وقال إن الاسرة سلمت قبل الدفن التقرير الطبي بمباني النيابة بن

يالا بحضور وكيل النيابة الاعلى ووكيل نيابة قريضة، حيث أوضح الطبيب في تقريره الطبي ان سبب الوفاة ناتج عن التعرض للضرب الشديد ما أدى الي تعطل وتمزق الكليتين وتكسير للخصيتين وخلع للاظافر مع قطع للنخاع الشوكي.

وقال إنهم كأسرة طالبوا بالقصاص من القتلة التابعين لجهاز الأمن في قريضة أثناء فترة اعتقاله يوم (8) يناير الجاري.

الى ذلك كشف تقرير طبى عن اغتصاب نازحتين من معسكر الحميدية بولاية وسط دارفور من جملة 7 نازحات تعرضن للضرب والجلد يوم السبت الماضى على يد مليشيات مسلحة.

وقال الشفيع عبدالله منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنقا يوم الخميس إن فريقا من حقوق الإنسان والطفل والشرطة التابعين لبعثة اليوناميد زار النازحات السبعة فى منازلهن بمعسكر الحميدية يوم الثلاثاء بعد خروجهن من مستشفى زالنجى.

وقال الشفيع إن التقرير الطبي أثبت تعرض النازحتين للاغتصاب.

وأوضح الشفيع أن الشرطة ألقت القبض على احد المتهمين بإغتصاب النازحتين واسمه موسى إدريس الشهير بفكى موسى.

دبنقا