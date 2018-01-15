بيان حركة العدل والمساواة السودانية -أمانة ولاية الخرطوم

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM

أمانة ولاية الخرطوم

نؤكد دعمنا للمسيرة السلمية التي ينظمها الرفاق في الحزب الشيوعي السوداني لتسليم مذكرة تنديد بميزانية التجويع والحرب والتي من المخطط تسييرها يوم ١٦ يناير ٢٠١٨ والتي ستتحرك ضمن خط سير معلوم ينتهي في مكاتب ما يسمي بولاية الخرطوم.

التظاهر السلمي حق كفلته كافة الدساتير والمواثي

ق العالمية ونحن في حركة العدل والمساواة السودانية امانة ولاية الخرطوم نطالب باحترام حق الجميع في التظاهر السلمي ونحذر من التعرض الي المتظاهريين السلميين وندعو الي وحدة صف المعارضة والتلاحم وترقية التنسيق بين مكونات المعارضة حتي اسقاط النظام.

أمانة ولاية الخرطوم

حركة العدل والمساواة السودانية

١٤يناير ٢٠١٨م