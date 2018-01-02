بيان توضيحي من تجمع قوي تحرير السودان

تجمع قوي تحرير السودان

بيان توضيحي

أولا : نود ان نتقدم ببرقية تهنئة للشعب السوداني بحلول العام الجديد، و نتمنى للجميع عاما حافلا بالإنجازات على المستويين الخاص يتحقق فيها أماني الجميع علي المستوي الفردي و العام يتحقق آمال و تطلعات الثوار، النازحين ، اللاجئين، الكادحين و الغلابة و التحرر من جبروت الطغاة أينما وجدو في كل ربوع الوطن الحبيب.

ثانيا : ما نود توضيحية وفقا لما ورد في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ببيان صادر عن تجمع قوي تحرير السودان و في مضمونها (تتعلق بقرارات رئاسية ) نؤكد الآتي :-

1- هذا البيان لم يصدر عن التجم

ع

2- على كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي و ناقلي الأخبار؛ التحري عن الأخبار و المعلومات قبل نقلها و نشرها

و أخيرا نتمنى للشعب السوداني عام ثوري حافل بكل الإنجازات الثورية و عاما للوحدة الثورية ، لإنتشال الشعب من براثن حكومة الجبهة الإسلامية.

و معا نحو التغيير

معا الي الامام

المجد و الخلود لشهدائنا

و الحرية الأسري و المعتقلين

إسماعيل أبوه

تجمع قوي تحرير السودان

1/1/2018