بيان توضيحي من تجمع قوي تحرير السودان

تجمع قوي تحرير السودان
بيان توضيحي
أولا : نود ان نتقدم ببرقية تهنئة للشعب السوداني بحلول العام الجديد، و نتمنى للجميع عاما حافلا بالإنجازات على المستويين الخاص يتحقق فيها أماني الجميع علي المستوي الفردي و العام يتحقق آمال و تطلعات الثوار، النازحين ، اللاجئين، الكادحين و الغلابة و التحرر من جبروت الطغاة أينما وجدو في كل ربوع الوطن الحبيب.
ثانيا : ما نود توضيحية وفقا لما ورد في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ببيان صادر عن تجمع قوي تحرير السودان و في مضمونها (تتعلق بقرارات رئاسية ) نؤكد الآتي :-
1- هذا البيان لم يصدر عن التجم
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2- على كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي و ناقلي الأخبار؛ التحري عن الأخبار و المعلومات قبل نقلها و نشرها
و أخيرا نتمنى للشعب السوداني عام ثوري حافل بكل الإنجازات الثورية و عاما للوحدة الثورية ، لإنتشال الشعب من براثن حكومة الجبهة الإسلامية.
و معا نحو التغيير
معا الي الامام
المجد و الخلود لشهدائنا
و الحرية الأسري و المعتقلين
إسماعيل أبوه
تجمع قوي تحرير السودان
1/1/2018