بريطانيا والولايات المتحدة ترحبان بقرار تمديد وقف اطلاق النار في السودان

رحبت كل منالولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة ، السبت6/01/2018، بقرار الحكومة السودانية بتمديد وقف اطلاق النار في مناطق النزاع لثلاثة أشهر.

ومدد الرئيس السوداني، عمر البشير، سريان وقف اطلاق النار في ولايات (جنوب كردفان، النيل الأزرق، دارفور) لثلاثة أشهر جديدة تنتهي في مطلع ابريل المقبل.

وقالت السفارة الامريكية لدى الخرطوم، في حس

ابها بموقع الرسائل القصيرة “تويتر” “ستكون الخطوات من جانب الحكومة والمجموعات المسلحة ضرورية للتحرك صوب سلام تفاوضي.

من جانبه اعلن المبعوث البريطاني للسودان ولجنوب السودان، كريس كروت، ترحيبهم بتمديد وقف إطلاق النارمن جانب حكومة السودان، ودعا إلى استخدام هذا الوقت لتحقيق تقدم حقيقي في إيجاد حل طويل الأجل في مناطق النزاع في السودان.

وتتهم الحركة الشعبية – شمال، الجيش الحكومي بخرق الهدنة وشن هجمات ضد المدنيين في مناطق النزاع.

ويتوقع أن تنطلق جولة تفاوضية جديدة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة قريباً في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.