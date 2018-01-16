برلماني : يكشف أسباب استقالة “غندور” من وزارة الخارجية

قطع نائب في البرلمان السوداني، يوم الإثنين، بأن وزير الخارجية، ابراهيم غندور تقدّم باستقالته من وزارة الخارجية، قائلاً إن الاستقالة بسبب إيكال ملفات خاصة بوزارة الخارجية لاشخاص مقربين من البشير.

وقال عضو البرلمان عن حركة الإصلاح الآن، فتح الرحمن فضيل، لموقع “باج نيوز”، إن وزير الخارجية تقدم باستقالته بعد أن أوكل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ملف تركيا إلى عوض الجاز المكلف بعدد من الملفات ذات الصبغة الخارجية.

واثار تعيين فضيل في منصب سكرتير ثالث بالخارجية، ج

دلاً واسعاً، باعتباره نائباً بالبرلمان، ما اضطره المفاضلة بين المنصبين، وترجيح كفة البرلمان.

واشار فضيل إلى أنه طلب استدعاء غندور إلى البرلمان قبيل شهرين لمعرفة اسباب وجود ملفات تخص الخارجية بيد اشخاص خارج الوزارة. منوها الى انه لم يجد استجابة من البرلمان.

وأضاف فتح الرحمن: “عند إثارتي للسؤال إتصل بي مدير مكتب عوض الجاز وقال لي إن الجاز يطلب منك الحضور في مكتبه إن كان لديك أي سؤال أو معلومة، لكنني رفضت الذهاب لأنني غير معترف بإدارة الملفات هذه وذهابي يعني اعتراف بها”.

ويتولى الجاز بحسب مراسيم جمهورية ملف علاقات السودان مع “روسيا، تركيا، الصين، الهند، البرازيل”.

وكشفت صحيفة “السوداني” المملوكة للقيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، رجل الأعمال جمال الوالي، عن قبول الرئيس لاستقالة غندور في وقتٍ سابق، قبل أن يتراجع الوزير بعد تدخل وساطات.

ويؤكد خبر الصحيفة توتر العلاقات بين البشير ووزير خارجيته.

وتعهد فضيل بمواصلة اثارة ملف القضية من داخل البرلمان.