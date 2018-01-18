امين حسن عمر يكشف اسرار الصادق المهدي ؟

ثروت قاسم

Tharwat20042004@gmail.com

1- دكتور امين حسن عمر ؟

في يوم السبت 13 يناير 2018 ، نشر دكتور امين حسن عمر ، وزير الدولة في القصر الجمهوري ورئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة مع حركات دارفور المسلحة ، مقالة بعنوان (ردود مؤدبة على الصادق المهدي ) ، احتوت رغم نعومة عنوان المقالة على شئ من السخرية والتاليس على السيد الامام .

ربما تذكر ، يا حبيب ، إن دكتور امين قد سخر من عودة السيد الامام للسودان في يناير 2017 ، قائلاً :

( يعني نغني ليهو طلع البدر

علينا ) .

تغطي سخرية الدكتور امين كثيرا من ميزاته وأهمها ، أنه شخص مطلع وقارئ ومن المستنيرين في الفكر الإسلامي ؛ والمتفتحين فقهياً ، ومن الذين يريدون الحق فيقعون في الباطل .

في يناير 2015م، كشف الدكتور امين ان الاستاذ علي عثمان محمد طه قد مارس إكراهاً معنوياً على عضوية حزب المؤتمر الوطني بغية التصويت لإعادة ترشيح الرئيس البشير لفترة رئاسية سادسة ، واعتبر أن إعادة انتخاب الرئيس البشير هزيمة لمشروع الإصلاح الذي أطلقه الحزب في 2013م . وفي ديسمبر 2017 ، كرر دكتور امين نفس مقولاته في يناير 2015 ، وإن كانت قد ذهبت ادراج الرياح .

ولكنها تًحسب له ولشجاعته في قول الحق امام سلطان جائر .

ولأن الدكتور أمين ، لا يخاف في الحق لومة لائم ، ولأن اصدق شهادة في حق السيد الامام شهادة الاعداء من امثال الدكتور امين ، راينا ان نستعرض بعض ما جاء في مقالة الدكتور امين في النقاط التالية ، وعلى اساس ( من دقنو وفتلو ) :

اولاً :

+ اخلاق السيد الامام وعدم اخلاق قادة الانقاذ ؟

قال دكتور امين في حق السيد الامام نصاً :

( … ولكني أشهد له أنه شخص مؤدب … ) .

وشهادة الاعداء هي اصدق شهادة .

عِداتي لهم فضلٌ عليَّ و مِنَّةٌ

فلا أبعدَ الرحمنُ مني الأعاديا

وفي الثقافة السودانية تعني كلمة الادب = ( الاخلاق السمحة ) .

وتعرف ، يا حبيب ، ان الرسالة المحمدية في مختصرها المفيد هي الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق .

الم يختزل سبحانه وتعالى نبيه الكريم مؤكداَ :

( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) .

الم يختزل المعصوم رسالته قائلاً :

( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) .

الم يختزل شوقي الامم في الاخلاق ، قائلاً :

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت …

فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا.

ولكي نقدر شهادة الدكتور امين باخلاق السيد الامام السمحة وادبه حق قدرها ، يمكن ان نقارن بين اخلاق السيد الامام السمحة واخلاق بعض قادة الانقاذ الشينة ، فبضدها تتميز الاشياء ، و

لولا اشْتِعالُ النار فيما جاوَرَتْ

ما كانَ يُعْرَفُ طِيبُ عَرفِ العود .

+ الشيخ حسن الترابي ؟

يمكن اختزال اخلاق الشيخ الترابي في امرين ، من بين مئات :

· الخداع والتدليس والكذب بالقصر رئيساً والسجن حبيساً.

· الانقلاب العسكري المدبر بليل ضد نظام كان فيه شريكاً ، ولم يظلمه فتيلاً.

+ الرئيس البشير ؟

· تجد نبذة مفيدة عن اخلاق الرئيس البشير على الرابط ادناه :

WikiLeaks cables: Sudanese president ‘stashed $9bn in UK banks’

https://www.theguardian.com/world/2010/dec/17/wikileaks-sudanese

· الرئيس البشير مطارد من قبل العدالة الدولية لاخلاقه الشينة ، وتجد صوره في مخافر الشرطة والمطارات الدولية من جزر سليمان الى فاس الما وراها ناس .

+ نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن ؟

في يناير 2018 ، قال السيد حسبو :

“مافي زول أقوي من الحكومه .. و البمد راسو بنقطعو” .

رد الصحفي المشهور فيصل محمد صالح ، الحاصل على جائزة بيتر ماكلر الأميركية للنزاهة والشجاعة الصحفية ، على تهديد السيد حسبو ، بأن وصفه ب ( قلة الادب ) ، اي عدم الاخلاق .

+ رئيس المجلس الوطني البروف ابراهيم احمد عمر ؟

نشرت منظمة كفاية الامريكية كشف حسابات المرحوم المهندس اسماعيل ابن البروف ابراهيم احمد عمر في بنك لويدز في لندن وبها اكثر من 30 مليون دولار من اموال المهمشين والمسحوقين في بلاد السودان .

ابنة السيد الامام ونائبة رئيس حزب الامة الدكتورة مريم المهدي تعيش في بيت ايجار في بحري .

فتامل !

ولا نزيد .

بل كفى بنا حاسبين .

ثانياً :

+ منتدى الوسطية ونادي مدريد ؟

قلل الدكتور امين من جدوى وفاعلية مشاركة السيد الامام في

منتدى الوسطية ونادي مدريد ، وقال نصاً :

( وكلاهما منتديات علاقات عامه ، ليسا بذي قدرة على إجتراح المتعذر العسير من الإختراقات على الصعيد الإقليمى أو الدولي ) .

الا يذكرك استخفاف الدكتور امين بمنتدى الوسطية ونادي مدريد بتساؤل ستالين في زمن غابر عن عدد اللواءات العسكرية التي يقودها بابا روما ؟

يضم نادي مدريد اكثر من مئة من رؤساء الدول والحكومات السابقين ، ومنهم السيد الامام ، في الدول الديمقراطية . ولنادي مدريد شوكة معنوية جبارة على رؤساء الدول والحكومات الحاليين في الدول الديمقراطية … ولكن امثال دكتور امين من الذين يبخسون الناس اشياءهم قوم يجهلون او يتجاهلون .

يتراس السيد الامام منتدى الوسطية ، مقره في عمان ، والذي يضم كبار المفكرين ورجالات الاسلام الوسطي في الدول الاسلامية . ينظم المنتدى سمنارات وورشات عمل لنشر الاسلام الوسطي ، ومحاربة التطرف والعنف المصاحب له .

اذا كان منتدى الوسطية ونادي مدريد مجرد منتديات علاقات عامة ، فكذلك منظمة الامم المتحدة والجامعة العربية وغيرهما من الكيانات الاقليمية والدولية ؟

نتمنى ان يتدبر الدكتور امين تقييمه لنادي مدريد ومنتدى الوسطية ، ولا يستمر في نطحهما ، حتى لا يحاكي :

كناطحٍ صخرةً يوماً لِيُوهنَها

فما وهاها و أوهى قرْنَه الوَعِلُ .

ثالثاً :

اتهم الدكتور امين حزب الامة والسيد الامام بانهما صارا غير فاعلين ولا فعالين مع الحركات الحاملة السلاح ، وينتظران المبادرات من هذه الحركات .

قال دكتور امين نصاً ، وهو يشير للسيد الامام :

( ومن كان من يعطي الإشارة ، صار ينتظرها…) .

من اعطى الاشارة في اعلان باريس في يوم الجمعة 8 اغسطس 2014 ، الذي بموجبه نبذت الحركات المسلحة خيار الهجوم العسكري ، وخيار تقرير المصير ؟

انه السيد الامام … الذي اقترح احد اعدائه ، الطيب مصطفى ، بأن تكرمه الدولة بارفع الاوسمة والنياشين لمبادرته الخلاقة في اعلان باريس .

ولكن للأسف آفة حارتنا النسيان .

رابعا ً :

+ حزب الأمة ؟

سخر الدكتور امين حسن عمر من الانشقاقات داخل حزب الامة ، ومن ضعف تمويله ، ومن تاخر انعقاد مؤتمره الثامن ، ومن ادعاء البعض بان الدولة هي التي تمول حزب المؤتمر الوطني ، كما في النقاط ادناه :

واحد :

تسآل دكتور امين مستنكراً ، و نصاً :

( وأما إدعاء السيد الامام المكرور أن تمويل المؤتمر الوطني يأتى تمويلا من المال العام ، فإدعاء ليس له أساس إلا سوء الظن . وهل يحتاج المؤتمر الوطني وهو الذي يسنده ملايين الأعضاء وآلاف رجال الأعمال إلى تمويل من خزانة الدولة ؟ ) .

كفانا الاستاذ مبارك الكودة في الرد علي دكتور امين في هذه النقطة ، حيث قال ونصاً :

( … عملت محافظاً منذ بداية الإنقاذ ووزيرًا ولائياً وكنت مسؤولاً سياسيًا في ولاية شمال كردفان ، وأعلم تماماً كيف تموّل أنشطة المؤتمر الوطني من الدولة ، ولا ينكر ذلك إلا من لا علم له ، أو من يعلم ويكابر ) .

فهل الدكتور امين حسن عمر من الذين يعلمون ويكابرون ؟

اتنين :

يعرف الدكتور امين ان حزب الامة قد حدث به انشقاق واحد هو عندما كون زول سوبا السيد مبارك المهدي حزب الاصلاح والتجديد في مؤتمر سوبا في 10 يوليو 2002 . ثم انشق حزب زول سوبا اميبيا في مسارات ونهارات ما انزل الله بها من سلطان . الانشقاقات الاميبية التي اشار لها دكتور امين كانت في حزب زول سوبا ولم تكن في حزب الامة القومي . ثم طرد نظام الامنجية زول سوبا الذي رجع لحزب الامة ذليلاً مقهوراً ؛ ثم انشق عنه مرة اخرى ، ورجع لنظام الامنجية مقابل 3 قطع من الفضة .

رجع اغلب حواري زول سوبا لحزب الامة ، وانضم آخرون لنظام الامنجية ، وتاه الباقون ومنهم عصابة السبعة ، في زنقات الحياة ، بعد ان اصابتهم لعنة السيد الامام ، ( فاصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم ، كذلك نجزي القوم المجرمين ) .

تلاتة :

استنكر زول سوبا اوجه صرف نظام الامنجية ل ( قروش ) الدولة ، وسأل امين خزينة الاموال الخاصة المنهوبة الدكتور عوض الجاز ، فرد الدكتور عوض الجاز على زول سوبا بوقاحة قائلاً :

القروش دي بنشتري بيها الزيك !

نعم ونعم وصدق السيد عوض الجاز ، فقد اشترى نظام الامنجية ب ( قروش ) الدولة بعض قادة الاحزاب السودانية من ضعاف النفوس ليفركش الاحزاب المعارضة ، ليبقى حزب المؤتمر الوطني وحيداً على المسرح السياسي ، في تشويه للسياسة في السودان ما انزل الله به من سلطان .

الذين انفصلوا من حزب الامة مع زول سوبا وغيرهم من بقية الاحزاب ، وكلهم جميعهم من ضعاف النفوس امام ( قروش ) عوض الجاز ، جاء ذكرهم في الاية 42 في سورة التوبة :

لوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ …

يسخر الدكتور امين من انشقاق حزب الامة الوحيد ، وحزبه الوطني قد انشق الى عشر مكونات متشاكسة فيما بينها .

ولله در السيد المسيح حين قال لبني إسرائيل :

(يا أولاد الأفاعي، يرى أحدكم القذارة في عين أخيه ولا يرى الخشبة في عينه).

اربعة :

رفع الدكتور امين يده وبها بصاقه في وجه السيد الامام ، وصرخ ( المديدة حرقتني ) ، متحدياً السيد الامام المشاركة في انتخابات 2020 ، التي وصفها بالنزاهة والشفافية والحرية .

سمعت عنقالية جرجيرة تحدي الدكتور امين للسيد الامام ، وصرخت :

كضب السواد واللواد ؟ انتخابات 2020 سوف تكون مخجوجة ، وعددت اساليب الابالسة في خج الانتخابات كما يلي :

· مفوضية غير مستقلة تدير الانتخابات.

· غياب للحريات العامة وسيطرة للأجهزة الأمنية.

· الحزب الحاكم مستغل كافة مؤسسات الدولة.

· إمكانات الدولة المالية مسخرة للحزب الحاكم.

· أجهزة الإعلام كلها مسخرة للحزب الحاكم.

· تزوير واسع النطاق.

وثقت المبدعة رباح المهدي هذه الحقائق لانتخابات 2015 ، ونشرتها بتفاصيلها كتاباً من (1064) صفحة.

خامساً :

السيد الامام والشيخ الترابي ؟

اعترف الدكتور امين ان المبرر لكتابته مقاله كان غياب السيد الامام عن عزاء الدكتور الترابي !

ردنا على تساؤل واستنكار الدكتور امين تجده في ( اولاً ) اعلاه ، ولا داع للتكرار . فقط نقول ان السيد الامام قد كتب مرثية حزينة في رثاء المرحوم الدكتور الترابي .

ومن قبل ومن بعد ، برهن الدكتور امين حسن عمر ، من حيث لم يرد ، ان السيد الامام من اصحاب اليمين ، في سدر مخضود ؛ وقادة الانقاذ من اصحاب الشمال ، في سموم وحميم .

نعم … السيد الامام كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ، أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ، ئُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا . اما قادة الانقاذ فهم َ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ . يُثَبِّتُ اللَّهُ امثال السيد الامام بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَفِي الْآَخِرَةِ، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ، من امثال قادة الانقاذ . وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.