المعارضة السودانية تدعو لاحتجاجات جديدة بالخرطوم بحري

دعت قوى المعارضة السودانية، الثلاثاء، لتنظيم احتجاجات ضد الغلاء بمدينة الخرطوم بحري يوم 31 يناير الحالي.

ونجحت المعارضة في تنظيم احتجاجات سلمية بالخرطوم وأمدرمان يومي 16 و17 يناير الحالي، تعاملت معها الشرطة بعنف واعتقل جهاز الأمن مئات الناشطين بينهم قيادات من الصف الأول في الأحزاب المناهضة لارتفاع الأسعار.

وقال بيان لقوى المعارضة تلقته (سودان تربيون) إن المعارضة ستسير “مسيرة الخلاص الكبرى” في الثالثة من ظهر يوم الأربعاء 31 يناير انطلاقاً من ميدان “الشعبية” في مدينة الخرطوم بحري.

وأكد مواصلة الاحتجاج والمواكب السلمية وكافة أشكال المقاومة ال

مدنية ضد ما اسماها بـ “ميزانية التجويع” بالعاصمة والولايات والمهجر.

ومنذ أكثر من أسبوعين تتعامل السلطات مع احتجاجات ضد الغلاء في عدة مدن، ما أسفر عن اعتقال العشرات من قادة الأحزاب والناشطين والصحفيين.

وأفادت قوى المعارضة في بيانها أن “مستوى الاستجابة الجماهيرية للمواكب السابقة التي دعت إليها يومي 16 يناير بالخرطوم و17 يناير بأمدرمان يؤكد أن في الأفق تلوح بشائر نهوض جماهيري عظيم، يستوجب أن نضاعف الجهد في طريقه وصولا إلى غايات الشعب السوداني في التحرر والانعتاق من تسلط نظام الإنقاذ البغيض”.

وأدانت اعتداء السلطات على المعبرين سلمياً عن الرأى بالضرب والإعتقال والإفراط في ممارسة العنف، كما استنكرت الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من القيام بواجب التغطية الإخبارية.

وتضمنت الموازنة المالية للعام 2018 مضاعفة أسعار الخبز ورفع الدولار الجمركي من 6.8 جنيه إلى 18 جنيها، ما أسفر عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني.