حركة العدل والمساواة تدعم مظاهرات الخلاص لأجل خلاص الوطن

*العدل والمساواة مظاهرات الخلاص لأجل خلاص الوطن*

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

بيان هام

نؤكد دعمنا المستمر للشعب السوداني في ثورته السلمية ضد التسلط والدكتاتورية، ونؤيد التظاهرات التي دعت اليها قوي المعارضة السودانية يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من يناير بميدان الشعبية بالخرطوم بحري، ونحث الجماهير بمختلف قطاعاتها المهنية والفئوية الي المشاركة الفاعلة في إنجاح مظاهرات الخلاص لأجل خلاص الوطن.

إن نظام المؤتمر الوطني فقد كل مبررات وجوده بعد أن أوصل السودان الي مرحلة الفشل،

وأحال حياة المواطن الي جحيم لا يطاق، وعلينا جميعاً أن نستجمع جهودنا وأن نصعّد من أدوات النضال المدني في هذه اللحظة الوطنية الحرجة للإطاحة بالنظام الشمولي، ووضع حد للمعاناة ووقف التدهور المريع في كافة مناحي الحياة، وتحقيق التطلعات المشروعة في الامن والسلام والديمقراطية والعيش الكريم.

إن التظاهر حق إنساني أصيل كفلته المواثيق الدولية، ونحذر من الاعتداء على المتظاهرين السلميين، ونطالب النظام القمعي باحترام إرادة الشعب السوداني وحقوقه المشروعة في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية التظاهر، وبوقف كافة اشكال التضييق والممارسات اللاإنسانية، كما نطالب بالإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين وأسري الحرب دون شرط أو قيد.

وإنها لثورة حتى النصر

جبريل آدم بلال

أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية

30 يناير2018