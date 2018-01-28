*العدل والمساواة تدعو الجميع للمشاركة بفعالية في مظاهرات ٣١ يناير السلمية*

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

ولاية الخرطوم

بيان هام

ندعو جموع الشعب السوداني بمختلف فئاته للمشاركة في المظاهرات السلمية التي تنظمها قوي المعارضة السودانية يوم الحادي والثلاثين من يناير الجاري بميدان الشعبية بحري رفضا لغلاء الاسعار وتنديدا بالانتهاكات ومطالبة بالحريات وباسقاط النظام بعد ان تأكد للجميع عجز نظام المؤتمر الوطني التام فى مواجهة الإنهيار الإقتصادى المتسارع وفشله في ادارة الدولة.

نناشد جميع الفئات الي ضرورة نبذ كافة اسباب الفرقة والشتات والعمل علي دعم وحدة العمل النضالى ، ولنمضي في طريق الثورة الشعبية بعزيمة الجماهير الثائرة ، وكلنا ثقة بحتمية إنتصار إرادة الشعب.

جماهير شعبنا الأبى ؛

حركة العدل والمساواة السودانية امانة الخرطوم ، تجدد موقفها الثابت المنسجم مع خيارات شعبنا الباسل المتطلع الي التغيير الشامل فى البلاد عن طريق إنتفاضة شعبية سلمية هادرة، تقتلع بؤر الفساد المستشرى فى كافة مؤسسات الدولة , وتحث الجميع الي تقدم صفوف النضال الوطنى السلمى ولنجعل مسيرة الخلاص الوطنى في يوم الاربعاء القادم بالخرطوم بحرى ميدان الشعبية فصلا حاسما في مسيرة مناهضة الدكتاتورية وانهاء معاناة شعبنا ونهيب بالاخيار من أبناء الوطن ومنظمات المجتمع المدنى ، الجماهيرية والفئوية والأحزاب السياسية والطلاب والمرأة الى التظاهر السلمي الفاعل لننتشل بلادنا من ضيق الدكتاتورية والتسلط الى رحابة الديمقراطية والرفاه والسلام والعدالة الاجتماعية

أمانة ولاية الخرطوم

حركة العدل والمساواة السودانية

28 يناير2018م