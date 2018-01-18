الشهداء اكرم منا .. و المعتقلون انبل منا ،، و المتظاهرون بالداخل اعظم ممن هم بالخارج ، و في كل خير !!

++ ثورة الجياع انطلقت من الهامش ، في الجنينة ، الدمازين ، كسلا ، سنار ، مدني ، لتعم العاصمة المثلثة !!

++ ثورة اكتوبر كانت نتاج دماء و دموع اكثر من مليوني جنوبي ، بين قتيل ، و نازح و لاجيء ( لن ننساهم ابدا .. ابدا) !!

++ انتفاضة ابريل كانت بسبب دماء ودموع الجيش الشعبي لتحرير السودان و راديو غرنق ، و اعدام الشهيد محمود كان الشرارة التي فجرت الثورة ، ستبقي ذكراهم الي الابد في وعي الشعب السوداني !!

++ حالة الاحتقان الراهنة منذ ٢٠٠٢ الي ٢٠١٨ تعود الي المقاومة المسلحة في دارفور ، و عودة الحركة الشعبية الي مربع الحرب ، فالثورة اشجار تزرع في ميادين الحروب ، و تعطي ثمارها تغيرا سلميا في الخرطوم .

الشهداء اكرم منا !!

التغيير لا ياتي صدقة ، و لا منحة ، و نزع السلطة مثل نزع الروح ، التغيير ياتي بالدماء ، و ب

الدموع ، لذلك ، فان الشهداء الذين يقدمون ارواحهم من اجل الوطن ، و مهرا للتغيير ، و لينعم الشعب بالحرية ، و الرفاهية ، هم اكرم منا .. لانهم جادوا بارواحهم فداءا للوطن .

في هذا المنعطف التاريخي للشعب السوداني ، و هو يخوض معركة التغيير ، احي ارواح الشهدا منذ ثورة اكتوبر ، و انتفاضة ابريل ، و عملية الذراع الطويل بقيادة الشهيد د خليل ابراهيم ، و انتفاضة ٢٠١٣ ، و حتي مظاهرات ١٦ يناير ، و ١٧/يناير / و ١٨/يناير ، و سوف اتعرض لهم بالتفصيل في هذا المقال ، اقول هذا ، و انا استلهم كلمات القائد مني اركو مناوي رئيس الجبهة الثورية وهو يبارك هذه الانتفاضة ، و يحث جماهير الشعب السوداني للثورة لاسقاط نظام الابادة الجماعية ، و فضيلة القائد مني اركو مناوي هي انه يتحدث بصوت واحد باسم( الجبهة الثورية ) المتناغمة ، و انه اتي لقيادة الجبهة الثورية (عبر التداول السلمي للسلطة ) داخل الجبهة الثورية ، و هذه الفضيلة تتحرج الاحزاب السياسية جميعها في التحدث عنها ، لانها مفقودة لديها ، و في هذا المقام ارفع قبعات التحايا للمناضل /المعلم /الصنديد ( ابراهيم الشيخ ) .. الذي لا تخيفه معتقلات النظام ، و للملهم ( عمر الدقير) ، و بحييهم علي درس العصر الذي قدموه للاحزاب بشأن التداول السلمي للرئاسة ، و بحي ( حزب المؤتمر السوداني ، قيادة ، و قواعد ) علي مقاومتهم السلمية المتميزة للنظام عبر المخاطبات المباشرة للشارع السوداني ، و التحية لهم لان النظام قد بادر الي اعتقالهم باعتبارهم اخطر عناصر يمكن تحرك الشارع للتغيير فى هذه الايام .

( ٢) ثورة اكتوبر ، كانت نتيجة دماء و دموع اكثر من مليوني جنوبي و جنوبية ، بين قتيل ، و نازح ولاجيء.. لن ننساهم ابدا .. ابدا !!

اراضي جنوب السودان و خيراتها الطبيعية علي سطحها ، او في باطنها ، هذه امور تخص شعب جنوب السودان ، و لكن الذي يعنينا في هذا المقام هو ( انسان جنوب السودان الجميل ) ، و النضال المشترك بيننا ، و بينهم ، فهذا شيء ابدي سيبقي خالدا في وجداننا ، لان مقاومة الجنوبيين هي التي انتجت ثورة اكتوبر ، و مقاومة الكنائس الجنوبية ضد نظام عبود ، و هي تدافع عن حقوقها الدستورية ، و تثبت حق التنوع ، و ( حق الاخر ان يكون اخر ) ، هذه المقاومة ، و النضال الوطني المشترك ، هما طاقة المحبة التي تستوجب علينا في شمال السودان استقبال الاشقاء من جنوب السودان ، و معاملتهم كمواطنين ، و ليسوا لاجئين ، و سيبقي الشهيد جون غرنق، (الي الابد) ، مصدر الالهام لفكرة السودان الجديد علي امتداد السودان القديم من نملي الي حلفا .

و سوف نذكر للتاريخ ، بان الجنوبيين صنعوا ثورة اكتوبر بدمائهم ، و دموعهم ، و لكن ( الاحزاب الشمالية مجتمعة) (فشلت في الوفاء بطلبات الجنوبيين البسيطة جدا آنذاك ، و المتمثلة في الفيدرالية ) .. يتضح من ذلك ان الخلل ليس في العقلية الانقاذية وحدها ، و انما في كل عقلية النخبة النيلية ، لذلك فشلت المائدة المستديرة ، و الادهي و امر ، كما يقول القائد / عبد الواحد محمد نور ، اقول ( بما معني كلامه ، و لا اريد ان اشوه كلامه ) ، يقول – بما معناه – ان المعارضة السودانية اكثر تشددا من حكومة الانقاذ في رفضها لمطالب المهمشين ، فالي اليوم .. لو جلست المعارضة المسلحة مع المعارضة الحزبية في اديس ابابا ، او باريس او برلين – و في غياب حكومة المؤتمر الوطني – في مائدة مستديرة جديدة ، فانها سترفض الحكم الذاتي لدارفور ، و جبال النوبة ، و النيل الازرق !!

(٣) انتفاضة ابريل كانت بسبب مقاومة الجيش الشعبي ، و راديو غرنق ، و مناهضة الجموريين لقوانين سبتمبر و اعدام الشهيد محمود محمد طه !!

نعم .. الشهداء اكرم منا ، فهم وقود كل الثورات ، فانتفاضة ابريل ، هي شجرة زرعها الجيش الشعبي بقيادة الشهيد د جون غرنق ، و سقاها من دماء الجنوبيين ، ومن دماء شهداء الجيش السوداني ، و شرارة انتفاضة ابريل كانت المقاومة السلمية للجمهوريين لقوانين سبتمبر ، بالعرائض الدستورية ، و المظاراهرات السلمية في امدرمان ، و منشور (هذا او الطوفان) الشهير ، و المقاومة داخل محكمة المهلاوي في امدرمان .. ثم بالابتسامة الساحرة للاستاذ محمود و هو علي مقصلة الاعدام مع الصلب في سجن كوبر !! لذلك فان خروج الشعب السوداني يوم الخميس ١٨/يناير/ ٢٠١٨ في ذكري اعدام الشهيد محمود يؤكد ان دماء الشهداء وقود دائم للثورات ، و في كل الازمان .. و فأل حسن ، باعادة انتاج انتفاضة ابريل .

(٥) المعتقلون انبل منا :

تحية اجلال ، لكل المعتقلين و المحكومين سياسيا ، منذ ٣٠يونيو ١٩٨٩ و الي يومنا هذا ، فنحن شعب الوفاء لكل المناضلين ، التحية لاسري و محكومي الحركات المسلحة ، المفرج عنهم ، و الذين مازالوا تحت عبودية اولاد حميدتي من اسري غوز دنغو ، و ذاكرة الشعب لن تنسي ( يوسف لبس ) ، و لا يفوتني في هذا المقام ، ان اطالب باطلاق سراح الاسير ( الشيخ موسي هلال ) ، و يلزمني التنويه في هذا المقام الي ان قيادات الجبهة الثورية ( القائد مني اركو مناوي ، و د جبريل ابراهيم ) انبل ، و ارجل و اكرم من عمر البشير ، لانهم ( رغم الدماء التي بينهم ، و بين الشيخ موسي هلال ) الا انهم بادروا بالمطالبة باطلاق سراحة ، لانه بمقاومته المشروعة لنزع الاسلاح ووقوعه في الاسر فقد توقفت الخصومة معه ، و انا هنا اتساءل : لماذا كان هينا علي البشير العفو عن صلاح غوش ، و صعب عليه العفو عن الزعيم القبلي موسي هلال ؟!!!

التحية لجميع المعتقلين في مناهضة ميزانية الحرب لعام ٢٠١٨ ، و لكثرتهم ، و عظمتهم جميعا ، فسوف اشير اليهم باحزابهم ، و اشير هنا بصورة خاصة الي معتقلي حزب المؤتمر السوداني ، و الحزب الجمهوري ، و الحزب الشيوعي السوداني ، و اشير الي دار حزب الامة القومي كدار حرة للمقاومة الشريفة ، و الي دار الحزب الشيوعي السوداني ، كدار للمقاومة السودانية ، و التحية لمبادرة الحزب الشيوعي بمظاهرة ١٦/ يناير ، تقدم قيادات الحزب الشيوعي ، و قيادات الاحزاب الاخري للمظاهرة ، و هم اعلام علي رؤوسها نار ، مثل هذه المظاهرات ، بهذا الحضور النوعي هي التي تكسر حاجز الخوف ، و تمهد الطريق للتغيير ليصل الي مداه لازالة النظام .

(٤) المتظاهرون بالداخل اعظم ممن هم بالخارج .. وفي كل خير !!

المتظاهرون بالخارج ، امام السفارات السودانية ، و امام البرلمانات الاوروبية ، و البيت الابيض ، عظيمون ، و لكن اعظم منهم الذين يتظاهرون بالداخل ، في كافة المدن السودانية ، من الجنينة ، نيالا، الدمازين ، سنار ، مدني ، كوستي ، الابيض ، كسلا .. الخ ، و المتظاهرون في الخرطوم ، و العاصمة المثلثة ، نعم اعظم من معارضي الخارج لانهم يتظاهرون تحت الرصاص الحي ، و الغاز المسيل للدموع ، و يتعرضون للاعتقال ، و التعذيب .. و اهميتهم تاتي من كون ان مظاهراتهم هي ( الطوفان البشري ) الذي يجرف النظام الي مذبلة التاريخ ان عاجلا او آجلا !!

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اقول .. بكل وضوح .. ان ( بقاء قيادات المعارضة بالخارج ) هو الذي (يطيل عمر النظام) !!

لذلك :

فان حروب الهامش يجب ان تتوقف فورا ، لانها حققت اهدافها في استنزاف النظام ، و لان اهل العاصمة ليسوا علي استعداد لقبول فكرة اسقاط النظام بالقوة من خلال (حروب المدن ) اسوة بما جري في ليبيا و سوريا ( حمانا الله ) ، لذلك فان التغيير المناسب لهذه المرحلة هو ( تفكيك النظام سلميا من الداخل ، ، من خلال دستوره ، و قوانينه القمعية) ، لقد قامت ثورة اكتوبر من خلال ( منفذ صغير للحرية ) ، عندما اعطي نظام عبود هامش حرية صغير ، و سمح بمناقشة قضية الجنوب ، فكانت ندوة جامعة الخرطوم التي تحدث فيها المرحوم الترابي و غيره ، و تداعت الامور الي استشهاد القرشي ، و ثورة اكتوبر ، ان مظاهرة الحزب الشيوعي في ١٦/يناير ، تمت عبر القوانين القمعية للنظام ، لقد تحولت دور حزب الامة و الحزب الشيوعي الي مراكز للمقاومة و الثورة في اطار القوانين القمعية للنظام ، لذلك .. اذا اردنا تفكيك النظام ، فلابد من وقف الحرب ، و ابرام سلام شامل و عادل بمشاركة مع المجتمع الاقليمي و الدولي ، سلام يضمن التحول الديمقراطي ، و تفكيك دولة الحزب الواحد .. و انشاء احزاب جديدة ، بقيادات شابة جديدة ،

(٥) الصانع الحقيقي لانتفاضة يناير٢٠١٨ هو ( حروب الجبهة الثورية في الهامش ) ، لكون ميزانية ٢٠١٨ هي ميزانية حرب :

الحقيقة الناصعة لكل من يفهم في العلوم السياسية ، و التاريخ ، هي ان الاوضاع الاقتصادية ، و السياسية السائدة في الخرطوم ، و في كل السودان (الآن) هي نتيجة طبيعية لتراكم نتائج حروب الهامش ، صحيح ، آثار الحرب تقع بشكل مباشر علي مناطق الحروب ، و تتمثل في الابادة الجماعية .. التطهير العرقي ، الاغتصاب ، و النزوح و اللجوء .. الخ ، و لكن آثار الحروب تقع علي كل الدولة السودانية من حيث وحدتها ، و من حيث الاقتصاد الوطني . لذلك ، فان الاوضاع الاقتصادية التي جعلت سعر ( الرغيفة بجنيه ) هي من نتاج ميزانية الحرب . لذلك فانما يجري من حراك شعبي في الخرطوم و في الاقاليم هو مجرد رد فعل ، و اثر من آثار المقاومة المسلحة للجبهة الثورية السودانية ، و المقاومة المسلحة عموما ، ( الخوفة التي دخلت في النظام منذ ضربة د خليل ٢٠٠٨ لم تمرق من النظام) !!

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و في هذا المقام ، يطيب لي ان اقول بكل وضوح رؤية ، ان حروب الهامش قد حققت اهدافها ، و يجب ان تتوقف الان ، و ذلك من اجل مصلحة اهل الهامش انفسهم ، و من اجل الاقتصاد الوطني ، فالطريقة المناسبة الآن لتحقيق التحول الديمقراطي هي خارطة الطريق الافريقية ، عبر السلام العادل ، الشامل ، و من خلال اعادة هيكلة الجيش السوداني ، ليصبح جيشا وطنيا لا يحارب ، و لا يقتل الشعب السوداني كما هو دأبه منذ عام ١٩٥٥ .. و من خلال اعادة هيكلة الدولة السوداني ، و القبول بالحكم الذاتي لاهالي جبال النوبة ، و النيل الازرق ، و دارفور ( في اطار وحدة القطر السوداني ) .. فالانفصال ما عاد مغريا لاحد بعد تجربة دولة جنوب السودان ، و اللوبي المسيحي الذي رتب انفصال دولة الجنوب ، و كان يريد تفكيك بقية اقاليم السودان ، من باب تامين انفصال الجنوب الابدي ، هذا اللوبي اصبح نادما علي فعلته ، و شاهدنا ، ان حروب الهامش حققت اهدافها ، و آن لها ان تتوقف ، و التوجه لتفكيك دولة الحزب الواحد عبر مشروع التحول الديمقراطي و المقاومة السلمية . النظام لا يسقط بهينة ، الا اذا عادت المعارضة السودانية كلها الي داخل السودان ، و عادت كل الكفاءات السودانية ، و قادت صفوف المعارضة السلمية ، و ساهمت في تاهيل كوادر الحركات المسلحة العائدة من الحرب ، و ساهمت في بناء الاحزاب السودانية من جديد ، و علي اسس غير طائفية ، و غير دينية ، ( علي اساس مرجعية المواطنة) ، و العبور بالسودان من مرحلة القبيلة / ما قبل الدولة ، الي مرحلة الدولة .

ابوبكر القاضي

كاردف / ويلز / المملكة المتحدة

١٧/يناير/٢٠١٨