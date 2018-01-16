الشعب_السوداني_يريد.. هاشتاغ يناقش الوضع السياسي والاقتصادي في السودان

دشن نشطاء سودانيون على تويتر حملة بعنوان #الشعب_السوداني_يريد، سلطوا من خلالها الضوء على الوضع السياسي والاقتصادي في بلادهم.

وقد تصدر الهاشتاغ قائمة الهاشتاغات الأكثر انتشارا في السودان وخارجه، إذ حصد أكثر من 40 ألف تغريدة على تويتر.

فلاح سودانيمصدر الصورةAFP

Image caption

قضى قرار حكومي في السودان بالتخلي عن استيراد القمح وترك الأمر للقطاع الخاص، الذي بدوره رفع سعر الخبز إلى 100%.

وعبر المغردون عبر الهاشتاغ عن مطالبهم وتطلعاتهم لمستقبل بلدهم، فمن هم من طالب بتوزيع عادل لثورات البلاد، ومن هم من نادى بمزيد من الحريات السياسية، والارتقاء بمستوى التعليم والقطاع الصحي.

كما طالب النشطاء بإلغاء الزيادات في الأ

سعار ومراجعة قانون المالية لسنة 2018.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @salma_zumrawi

عرض الصورة على تويتر

عرض الصورة على تويتر

شلاآآقة💃⁦

@salma_zumrawi

#الشعب_السوداني_يريد

وطن بالفيهو نتساوى .. نحلم نقرا نتداوى

مساكن كهربا ومويه .. تحتنا الظلمه تتهاوى

نختّ الفجرِ طاقيّه .. وتطلع شمس مقهوره

بخط الشعب ممهوره .. تخلي الدنيا مبهوره

إراده وحده شعبيّه ✌⁦🇸🇩⁩

٩:٠٤ ص – ١٥ يناير، ٢٠١٨

رد 6 6 إعادات تغريد 4 4 إعجابات

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @salma_zumrawi

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zool_cafe

Zool Cafe

@zool_cafe

#الشعب_السوداني_يريد

-التعليم القوي

-البنية التحتية

-الصحة

-الفرص و الدعم

-الرواتب المحترمة

-حرية الرأي

– الاتزان فالعقيدة

-الانطلاق نحو العالمية ومواكبة العصر بشرط الحفاظ على العادات والتقاليد السمحة والمحترمة

١١:٠٠ م – ١٣ يناير، ٢٠١٨

30 30رد 227 227 إعادات تغريد 329 329 إعجابات

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @zool_cafe

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @reem_brEw

Reem Alrasheed

@reem_brEw

#الشعب_السوداني_يريد

الحد من العنصرية، الفكرية قبل العرقية!

١:٣٢ ص – ١٣ يناير، ٢٠١٨

10 10ردود 72 72 إعادات تغريد 80 80 إعجابات

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @reem_brEw

وقد سبق هاشتاغ #الشعب_السوداني_يريد حملات أخرى على تويتر من قبيل #العيشه_بجنيه و ارتفاع_الاسعار_المتصاعد اللذين نددا بغلاء المعيشة في البلاد.

وطالت موجة الغلاء التي ضربت عددا من الدول العربية، السودان الذي شهد مظاهرات احتجاجية الأسبوع الماضي، تنديدا بارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة الخبز.

يأتي ذلك في أعقاب قرار حكومي يقضي بالتخلي عن استيراد القمح وترك الأمر للقطاع الخاص، الذي بدوره رفع سعر الخبز إلى 100%.

وتساءل مدونون عن سبب هذه الزيادات، واعتبرها كثيرون أعباء ستثقل كاهل المواطن الذي يعاني من صعوبات اقتصادية جمة.

وأبدوا استغرابهم من وضع المؤسسات المعنية بإدارة موارد البلاد دون حسيب أو رقيب، وشددوا على ضرورة محاربة الفساد ودعم الشفافية، قائلين إن من يأمن العقاب سيسرق البلد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Amdursha99

عرض الصورة على تويترعرض الصورة على تويتر

Amdursha

@Amdursha99

لا تندهش وتتعجب سلة غذاء العالم شعبها يعانى من الجوع #الشعب_السوداني_يريد رحيل البشير ولا بديل غير الرحيل

٧:٥٨ م – ١٣ يناير، ٢٠١٨

11 11رد 166 166 إعادات تغريد 116 116 إعجابات

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Amdursha99

كما دعا نشطاء سياسيون عبر هاشتاغ #السودان_موكب_16يناير للنزول إلى الشارع في 16 يناير/ كانون الثاني، وللاحتجاج حتى يسقط قانون المالية.

وعلق أحدهم بالقول : ” حق من حقوقنا أن نخرج ونعبر للحكومة والعالم بأننا نعاني .الصمت أصبح مخجلا للشعب رغم أنه يعاني من تردي الخدمات.. يعاني من الفساد يعاني من البيروقراطية والديكتاتورية.”

من جانبه، غرد صاحب حساب ” @altilooby بالقول :”السودان_موكب_16يناير هي مسيرة #سلميه_فلا_تخرب، ولا تسمح لأحد بتخريب ممتلكاتنا.عبر عن نفسك برفع لافتة أو بترديد أهزوجة، أو بهتاف.”

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AMRA20111

amra

@AMRA20111

#الشعب_السوداني_يريد

حياة كريمه لكل مواطن،،،لو انت بتقدر تشتري عيشه(رغيفه)بجنيه غيرك مابقدر😓

لو مرتبك بكفيك للشهر غيرك ماعندو وظيفة

قدم ليهم ابسط معروف واعمل رتويت نوصل صوتهم

٦:٤٧ م – ١٣ يناير، ٢٠١٨

6 6ردود 174 174 إعادات تغريد 111 111 إعجابات

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AMRA20111

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @anasibrahimm

Anas 🇸🇸🇸🇩

@anasibrahimm

#السودان_موكب_16يناير يجب ان تكون #سلميه_فلا_تخرب حتى تنقطع بهم السبل و لا يجدوا سبب للأعتقال و الهجوم بالغاز و غيره و الرصاص.

التخريب بمثابة مبرر للحكومة لقمع الثائر والتعدي عليه و التعلق في حجة ان الثائر يخرب،و تخريب المرافق العامة و الحكومية يعني تخريب وطنك و ضره

١١:٢١ ص – ١٥ يناير، ٢٠١٨

1 رد واحد 36 36 إعادات تغريد 6 6 إعجابات

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @anasibrahimm

في المقابل، رد آخرون ضمن نفس الهاشتاغ على الدعوات البعض للتظاهر ، إذ اعتبروها مدعاة للفتنة واتهموا جهات خارجية بالوقوف وراءها بهدف إثارة الفوضى في السودان بسبب قضايا خلافية، منها موقف الخرطوم الداعم لتركيا، حسب قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @wad_albld

sudani sudani✌

@wad_albld

الحكومة لا تستطيع التراجع عن أي بند من بنود الميزانية الكارثية ..الحكومة في خط اللا رجعة فأما تطبق الميزانة كما أجيزت وأما العجز عن إيفاء مطلوبات الأمن والدفاع ومخصصات منتفعي المحاصصات القبلية والجهوية والإثنية #الشعب_السوداني_يريد

٢:٤٧ م – ١٤ يناير، ٢٠١٨

رد إعادة تغريد إعجاب

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @wad_albld

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @anasibrahimm

Anas 🇸🇸🇸🇩

@anasibrahimm

امرنا داخلي، ولن يضرك سواءً حُكمنا بعدل او بظلم.

بماذا تفسروا التدخل في بلد بعيد كل البعد عنكم جغرافياً و عرقياً و لا يؤثر عليهم شأننا الداخلي و لن يستفيدوا إن اغتنينا ولن ينضروا إن افتقرنا؟؟؟؟! دعاة فتنة لا اكثر.

اتمنى من السودانيين انهم يمنعوا التدخل دا#الشعب_السوداني_يريد https://twitter.com/SouadALshammary/status/952281182401650688 …

٧:٣٢ ص – ١٤ يناير، ٢٠١٨