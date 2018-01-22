السودان يظلم بشكل كامل للمرة الثانية في غضون 10 أيام

الخرطوم : صوت الهامش

أظلم السودان بشكل كامل مساء اليوم الأحد؛ وذلك للمرة الثانية في غضون 10 أيام.

وبحسبa المركز القومي للتحكم بشبكة الكهرباء، فإن العمل يجري حاليا لاستعادة الشبكة وربط محطات التوليد.

وأعلن المركز، في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش)، أن الكهرباء ستعود تدريجيا.

وانقطع التيار الكهربي بشكل كامل في جميع أنحا

ء البلاد في الـ 10 من الشهر الجاري، حيث اضطرت جميع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى تشغيل مولدات بديلة لتفادي تكبد الخسائر.

ويعاني السودانين كثيرا من انقطاع التيار الكهربائي في أوقات متفرغة خاصة في فصل الصيف بسبب عجز في الكهرباء.

وتشهد مدن السودان احتجاجات مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية ورفع الحكومة الدعم عن الكثير من الخدمات ومنها الكهرباء، وهو ما لاقى رفضا قاطعا من جانب قطاعات عريضة من المواطنين.