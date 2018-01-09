السودان يجدد شكواه ضد مصر في للأمم المتحدة بشان مثلث حلايب

أعلنت وزارة الخارجية السودانية تجديد شكواها للأمم المتحدة، التي طلبت فيها أن تسلمها مصر السيطرة على «مثلث حلايب» الحدودي.

وأفادت وكالة السودان للأنباء أن ذلك جاء في رسالة بعثها مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة عمر دهب لرئيس مجلس الأمن الدولي، والتي دعا فيها إلى توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه.

وكانت مصر أعلنت في ديسمبر الماضي، رفضها القاطع لما انطوى

عليه الخطاب الموجّه من الخارجية السودانية حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين ولااحتلال المصري لها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن وزارة الخارجية المصرية بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم في هذا الصدد، وللتأكيد أن حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية.