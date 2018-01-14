السودان عازم على تصعيد قوي ضد مصر خلال أيام

كشف سفير السودان لدى مصر عن خطوات تصعيدية تعتزمها بلاده في مواجهة القاهرة خلال أيام، واضعا الحد للتكهنات التي سرت عقب استدعائه من هناك.

وقال عبد المحمود عبد الحليم خلال جلسة حضرها اعلاميون ليل الجمعة، إن خطوة الاستدعاء مثلت واحدة من تدرجات دبلوماسية أخرى يمكن أن تشمل سحب السفير أو طرد سفير الدولة، أو قطع العلاقات وإعلان الحرب”.

ونوه السفير الى أن السودان حاليا في أول خطوات معركته الدبلوماسية مع مصر دون استخدام الخطوات الأخرى.

ونوه الى أن “براعة متخذ القرار الدبلوماسي والقيادة في الب

لد مكنها من التواضع على هذه الإجراءات”.

ولم يشرح عبد المحمود دواعي التصعيد السوداني تجاه مصر، واكتفى بإبداء الآمال في التمكن من تجاوز التحديات الحالية.

وقال “عند كل تحدي لابد أن تكون هناك فرصة، ولابد ان تكون هذه الخطة لوضع علاقتنا مع مصر في اطارها الصحيح، نحن نريد ان نضع هذه العلاقات في اطارها الصحيح بحل القضايا العالقة وان تعالج القضايا والشواغل التي دعت لهذا الاستدعاء”.

ويوم الخميس، أعلن السودان، لأول مرة بشكل رسمي أنه يتحسب لتهديدات أمنية من جارتيه مصر وإريتريا بعد تحركات عسكرية لهاتين الدولتين في منطقة “ساوا” المتاخمة لولاية كسلا شرقي البلاد.

وكان تقارير صحفية تحدثت في وقت سابق عن وصول تعزيزات عسكرية من مصر تشمل أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة ساوا العسكرية في إريتريا.

وكشف مساعد الرئيس ابراهيم محمود حامد عن تلقي المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في اجتماعه الممتد حتى فجر الخميس تنويرا من النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح عن “التهديدات التي قد تحدث في بعض الولايات خصوصا ولاية كسلا بعد ورود معلومات عن تحركات تمت بين مصر وإريتريا في منطقة ساوا قرب حدود كسلا”.

وقبل الإعلان عن هذه التحركات استدعى السودان سفيره بالقاهرة بعد يوم واحد من مغادرته الخرطوم، لكن الدبلوماسية السودانية لم تقدم شرحا للخطوة وقالت إن الأمر تم في إطار التشاور.

وبرر عبد المحمود عدم الخوض الفوري في تفاصيل استدعائه بقوله ” أحلى ما في الهوى التطمين، كذلك الدبلوماسية ان تعلن أنك استدعيت سفيرك للتشاور أحلى من أن تقول إنك دعوته لكذا وكذا واللبيب بالإشارة يفهم”.

وتابع “نحن نأمل من بعد هذه الخطوة التي قد تعقبها خطوات أكثر عنفا، ان تضع علاقتنا مع مصر في اطارها الصحيح وحل القضايا العالقة. وهنالك تطورات مهمة في الايام القليلة القادمة في هذا الإطار وكلها نصرة لهذا البلد العظيم “.