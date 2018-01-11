السودان: الدولار يقفز إلى (32) جنيهاً والمالية تفشل في تبرير زيادة الاسعار

فشل وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسين محمد يس، في اقناع نواب البرلمان بما فيهم اعضاء من حزبه الحاكم، باسباب، زيادة قطعة الخبز الى واحد جنيه، بينما لايتجاوز سعرها 65 قرشا، والارتفاع _الجنوني غير المبرر للسلع الاستهلاكية_ وحاصر النواب يس باسئلة ساخنة عن تدهور الوضع المعيشي بالبلاد، وارتفاع الدولار الى مستوى غير مسبوق امام العملة الوطنية بواقع 32 جنيها في السوق الموازي اليوم الاربعاء.

واصطدم النواب خلال جلسة عاصفة، بتعنت رئيس البرلمان احمد عمر، واصراره عل

ى عدم اتاحة فرصة للتعقيب على اجابة الوزير في رده على المسالة المستعجلة بشان انفلات الاسعار، وعقب فراغ يس من رده اعترض اكثر من 4 نواب، بنقاط نظام، الا ان عمر احمد ،قمع النواب بشكل اثار استيائهم وعنف مقدمة المسالة المستعجلة سهام حسن وطالبها بالجلوس والتزام الصمت، ودخل في مشادة كلامية مع النائب محمد طاهر عسيل الذي حاول ايصال رايه شان رد الوزير. غير ان احمد عمر استشاط غضبا. وقال : “المنصة لديها حق التقدير ولاكلام بعد المسالة المستعجلة _ انتهي_” واضاف حسب اللائحة الوزير رد على المسالة و لايجوز اخذ الرأي عليها.

و اعتبر النائب محمد طاهر عسيل ان النواب تعرضوا لخداع وغش من قبل وزير المالية محمد عثمان الركابي الذي اكد رصد مبلغ 300 مليون جنيه في ميزانية 2018م لدعم القمح، بينما كانت النتائج عكسية بعد اعتماد الموازنة وارتفعت قطعة الخبز الى واحد جنيه، فالى اين وجه المبلغ.

وتساءل رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السماني الوسيلة، عن اسباب الزيادات التي طرات على السلع المعفية من الضرائب والجمارك، واكد ان سعر قطعة الخبز يجب ان لايتجاوز 65 جنيها فلماذا تباع ،بجنيه؟.

واشار النائب حسن عثمان زرق من حركة الاصلاح الان، الى ان المصنوعات المحلية زادت بنسبة 300% ولم تسلم حتي الاسماك التي تخرج من النيل، واستنكر وصول الدولار الى اعلى مستوياته امام الجنيه في السوق الموازي.

وانتقدت سمية محمد الهادي، بقاء الحد الادني للاجور في مبلغ 450 جنيها رغم اقتراح المجلس الاعلي للاجوربـ1200 جنيها وتساءلت عن تدابير الوزارة لتامين معاش الموظفين ومحدودي الدخل وتساءلت عن الجهة المسئولة عن رقابة الاسعار.

في وقت اقر وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسين محمد يس، بان الزيادة التي شهدتها الاسواق “غير مقبولة ولا مبررة”، خاصة السلع التي تم اعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية وعزا الغلاء لمضاربات التجار والسماسرة لاسيما في سوق النقد الاجنبي.

وتوعد في رده على مسالة مستعجلة اثارها العضوان مبارك النور وسهام حسن،اليوم الاربعاء، بشان ارتفاع الاسعار، بمحاصرة مضاربي الدولار، وبرأ وزارته من مسئولية ضبط الاسواق ومراقبتها واعتبرها مسئولية ،ولائيةوقال : اللحم البقري والذرة، زيوت الطعام لم تفرض عليها اي رسوم،واعفي السكر المحلي من رسوم الانتاج والمستورد من الجمارك، بجانب الدقيق والشاي،الذي يخضع لضريبة القيمة المضافة فقط

وكشف عن انشاء جمعيات تعاونية لمساعدة الشرائح الضعيفة وصندوق للقرض الحسن، واوضح ان المالية وفرت نحو 550مليون دولار من دعم القمح في 2016م واشار الوزير الى ان الحد الادني لطن الاسمنت من المصنع يبلغ 1849 جنيه، وتضاف اليه تكلفة الترحيل بقيمة 300 جنيه،وتكلفة الترحيل الي السجانة ،اضافة ربح التجار بنسبة 20% و32 جنيه رسوم محلية، ليكون سعر الطن النهائي 2600 جنيه، الا انه يباع في السجانة بـ3500 جنيه.

واوضح ان ان السودان استورد منتجات بقيمة 6.4 مليار خلال 2017 ، اي مايعادل 182 دولار نصيب الفرد، بينما بلغ الصادرات 3.9 مليار دولار، اي بواقع 111 دولار للفرد واشار الى ان الوزارة تسعي لتتضيق الفجوة بين الصادر والوارد بالتركيز على الانتاج وينعكس علي صرف سعر الصرف والمعيشة

واكد صعوبة اجراء اي زيادات لاجور العاملين بالدولة. وقال: الوزارة عقدت اجتماع مع اتحاد نقابات عمال السودان قبل اازة الموازنة، وبدوره تفهم رئيسه ،الوضع المعيشي الذي تمر به البلاد ، وقال في رده على مبارك النور عن اسباب عجز الطاقم الاقتصادي عن النهوض بالاقتصاد السودان، ان عجزهم كنقص القادرين القادرين عن التمام.

الخرطوم- الطريق