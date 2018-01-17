السلطات الامنية تستبق الحشد الجماهيري اليوم يغرق ميدان الأهلية بالمياه

بعد تحقيق قوى المقاومة اختراقها النوعي يوم أمس بتنفيذ المسيرة التي دعا لها الحزب الشيوعي بولاية الخرطوم تنقل قوى المعارضة السودانية اليوم الكرة الى ملعب محافظة أم درمان بتنظيم ندوة جماهيرية بميدان الأهلية في وقت استبقت فيه السلطات المنشط بغمر الميدان بالمياه.

وتستعد قوى المعارضة اليوم لتنظيم لقاء جماهيري يخاطبه عددٌ من القيادات استمراراً لمقاومة الموازنة العامة لس

نة ٢٠١٨ والتي أطلقت عليها ” ميزانية الجوع”. وكانت القوى السياسية والمدنية نظمت يوم أمس مسيرة سلمية اعتزمت تقديم مذكرة للحكومة الا أن الشرطة وجهاز الأمن تعامل بعنف مع المشاركين في الموكب. وأعتبرت المعارضة أنها حققت انتصاراً كبيراً بتنظيم المسيرة السلمية التي هتفت ضد الموازنة ” لا لا للغلاء”. وتبدأ فعالية اليوم الساعة الثالثة ظهراً قرب منزل الزعيم إسماعيل الأزهري إلا ان السلطات بأم درمان غمرت الميدان بالمياه لاعاقة النشاط المعارض . وفي ذات السياق يتوقع أن يعقد قادة المعارضة مؤتمراً صحفيا بدار حزب الأمة بعد انتهاء الندوة السياسية التي تقام على ذكرى الزعيم الجمهوري محمود محمد طه الذي أعدمه الرئيس الأسبق جعفر نميري.