الخارجية السودانيةتنفي «تصريحات منسوبة» لسفيرها لدى القاهرة حول العلاقات مع مصر

نفت وزارة الخارجية السودانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلا عن تصريحات لسفير السودان لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم، بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عن الناطق الرسمي السفير قريب الله خضر اليوم السبت، أن عبدالحليم لم يدل بأي تصريحات في هذا الشأن لأي مؤسسة إعلامية، مؤكدة حرص السودان على الأمن والسلام والاستقرار في البلدين الشقيقين.

وتابع: «تود وزارة الخارجية أن تنفي وبصورة قاطعة إدلاء سفير

السودان لدى القاهرة بهذا الحديث المنسوب إليه».

وذكر البيان أن بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحا منسوبا لسفير السودان لدى جمهورية مصر العربية، نقلا عن قناة (RT)، يتحدث عن مستقبل العلاقات بين البلدين، موضحا أن السفير كان يجيب في مناسبة اجتماعية عن معنى استدعاء السفير للتشاور، ولكن القناة قامت بأخذ حديثه وإخراجه عن سياقه

ونشرت قناة RT تصريحات للسفير عبدالحليم خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف السودانية قال فيها” نحن في بداية مسلكنا الدبلوماسي الذي يبدأ باستدعاء السفير للتشاور، ثم لك أيضا أن تسحب سفيرك ولن يعود، وثالثا أن تطرد سفير الدولة المعنية، والرابع أن تقطع العلاقات الدبلوماسية والخامسة أن تعلن الحرب”.

وقال قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية أن “المحمود عبد الحليم لم يدل بأي تصريحات بهذا الشأن لأي مؤسسة إعلامية”.

وأشار الخضر إلى أن السفير كان يجيب في مناسبة اجتماعية عن معنى استدعاء السفير للتشاور، وقال إنه “تم إخراج تصريحات السفير عبد الحليم عن سياقها”.

وأفادت الوزارة بأن “السودان حريصة على الأمن والاستقرار والسلام في السودان ومصر”.

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