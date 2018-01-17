الحزب الوطني الإتحادي

* بيان الي جماهير شعبنا الشرفاء

لم تكتفي السلطة الدكتاتورية الفاسده ،من ما أحدثته من دمار لإقتصاد البلاد ، ولكنها بكل صلف وعنجهية ومكابرة ، تعمل علي تحميل كل جماهير الشعب وفئاته، وبسطاء الناس ، تحميلهم نتائج سياساتهم الفاشلة ، برسم ميزانية متجاهلة تماما للتنمية والخدمات الأساسية من تعليم وصحة ورافعة دعمها عن الخبز ، موجهة في كليتها للقصر الرئاسي ومجلس الوزراء وللمجلس الوطني وجهاز الأمن والمخابرات وكبار ضاب

ط الشرطة وللجيش والمليشيات من دعم سريع وغيرها ، لتواصل السلطة حربها ضد مواطنيها في دارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق ، غير عابهة بأعداد بالشهداء ولا الجرحي ولا الذين حرقت قراهم ودمرت مزارعهم وسرقت قطعانهم ، وتركو في معسكرات النزوح واللجوء ،في وضع يندي له الجبين ، ويحز في الضمير الإنساني.

ياجماهير حزبنا و شعبنا الأبي

ان الميزانية المدعاة ليست ميزانيه ، ولكنها نقطة فاصله تضع حدا لعبث السلطة المجرمة في حقوق الشعب والناس قاطبة، لذا نقف سدا منيعا ضد كل زيادات الأسعار في السلع الأساسية الضرورية لمعيشة الإنسان ، ولإنهاء حكم عصابة عمر البشير وزمرته.

إننا نجدد عوة اعضاء حزبنا و كل جماهير شعبنا بالتعبير عن رفض جملة سياسات العصبة الحاكمة ، وندعو للمشاركة في المواكب والتضاهر السلمي والإحتجاج المشروع حتي يكتب النصر للشعب .

*المجدللشعب صانع المعجزات .

*عاشت ذكري الإستقلال المجيدة .

* المجد والخلود لشهداء شعبنا .

*وعاش نضال الشعب السوداني .

الحزب الوطني الإتحادي

الخرطوم 17يناير ٢٠١٨م