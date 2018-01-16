الحزب الشيوعي السوداني متمسك بتسيير الموكب وأكثر من 30 حزباً ومنظمة تعلن مشاركتها في “موكب الثلاثاء”

أعلن أكثر من 30 حزباً ومنظمة مجتمع مدني، الدعم والمشاركة في الموكب، الذي ينظمه الحزب الشيوعي السوداني (الثلاثاء 16 يناير) من أمام بوابة القصر الجمهوري الغربية حتى رئاسة حكومة ولاية الخرطوم.

وتمسك الحزب الشيوعي بولاية الخرطوم بحقه الدستوري والقانوني في تسيير الموكب، وأكد سكرتير الحزب بالخرطوم مسعود محمد الحسن أ

ن حزبه لا ينتظر رداً من السلطات المحلية على الطلب، الذي تقدم به لتسيير الموكب، وأعتبر الخطوة التي قام بها بمثابة إخطار للسلطات لحماية الموكب.

وحث مسعود في تصريحات صحافية (الاثنين 15 يناير) جماهير الشعب السوداني للمشاركة في الموكب والتعبير عن رفضها للموازنة وارتفاع الأسعار.