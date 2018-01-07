*الجبهة الثورية تعقد اجتماعا طارئا لبحث الاوضاع الراهنة في السودان*

عقد المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية إجتماعاً طارئاً مساء يوم السبت الموافق السادس من يناير إمتد حتي الساعات الأولي من صباح الأحد بحث خلاله الأوضاع الراهنة بالتركيز علي الادعاءات التي يطلقها نظام المؤتمر الوطني بوجود مخاطر خارجية تهدد السودان، والتدهور المريع في الأحوال المعيشية علي خلفية الزيادات الفلكية في الاسعار، وتناول الاجتماع بالتقييم الحراك الجماهيري المتصاعد في عدد

من مدن السودان، وسيوجه السيد رئيس الجبهة الثورية في الساعات القليلة القادمة خطاباً مهماً إلى الشعب السوداني بهذا الصدد فترقبوا.

محمد زكريا فرج الله

أمين الإعلام والناطق الرسمي بإسم الجبهة الثورية السودانية

٧ يناير ٢٠١٨