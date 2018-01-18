الجبهة الثورية السودانية
تعميم صحفي
تلقت الجبهة الثورية طلبا للجلوس مع الحكومة السودانية في برلين في خواتيم شهر يناير الجاري بغرض التوقيع علي اتفاق يمهد للتفاوض.
و قد اشترطت الجبهة الثورية السودانية إطلاق سراح جميع المعتقلين و
النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم بواسطة السلطات السودانية علي خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية الاخيرة قبل أن تجلس مع النظام.
و قد قدمت الجبهة الثورية السودانية صوت شكر لكل من جمهورية المانيا الاتحادية و لرئيس البعثة الاممية الافريقية المشتركة لحفظ السلام في دارفور علي جهودهم في التوسط بين الاطراف و سعيهم لتحقيق السلام في السودان.
محمد زكريا فرج الله
امين الاعلام الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية
١٨ يناير ٢٠١٨