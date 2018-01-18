الجبهة الثورية السودانية -تعميم صحفي

نُشرت بتاريخ 18.01.2018 بواسطة jem

الجبهة الثورية السودانية
تعميم صحفي

تلقت الجبهة الثورية طلبا للجلوس مع الحكومة السودانية في برلين في خواتيم شهر يناير الجاري بغرض التوقيع علي اتفاق يمهد للتفاوض.
و قد اشترطت الجبهة الثورية السودانية إطلاق سراح جميع المعتقلين و

النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم بواسطة السلطات السودانية علي خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية الاخيرة قبل أن تجلس مع النظام.
و قد قدمت الجبهة الثورية السودانية صوت شكر لكل من جمهورية المانيا الاتحادية و لرئيس البعثة الاممية الافريقية المشتركة لحفظ السلام في دارفور علي جهودهم في التوسط بين الاطراف و سعيهم لتحقيق السلام في السودان.

محمد زكريا فرج الله
امين الاعلام الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية
١٨ يناير ٢٠١٨

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