الجبهة الثورية السودانية

تعميم صحفي

تلقت الجبهة الثورية طلبا للجلوس مع الحكومة السودانية في برلين في خواتيم شهر يناير الجاري بغرض التوقيع علي اتفاق يمهد للتفاوض.

و قد اشترطت الجبهة الثورية السودانية إطلاق سراح جميع المعتقلين و

النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم بواسطة السلطات السودانية علي خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية الاخيرة قبل أن تجلس مع النظام.

و قد قدمت الجبهة الثورية السودانية صوت شكر لكل من جمهورية المانيا الاتحادية و لرئيس البعثة الاممية الافريقية المشتركة لحفظ السلام في دارفور علي جهودهم في التوسط بين الاطراف و سعيهم لتحقيق السلام في السودان.

محمد زكريا فرج الله

امين الاعلام الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية

١٨ يناير ٢٠١٨