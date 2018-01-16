“التحالف الوطني”: تصعيد العمل الشعبي والنظام يترنح وحانت ساعة الرحيل

د عا المكتب التنفيذي المكلف لـ”التحالف الوطني السوداني” إلى تصعيد العمل الشعبي في مواجهة قرارات وإجراءات النظام الإقتصادية الأخيرة داخل وخارج العاصمة، وطالب الهيئات والقطاعات المختلفة بالمساهمة الفاعلة والايجابية في جميع ساحات العمل النضالي داخل العاصمة وخارجها، والمشاركة في جميع أنشطة القوى المعارضة إبتداء من موكب الحزب الشيوعي السوداني المعلن في يوم الثلاثاء 16 يناير، وأي أنشطة لاحقة تدعو لها فصائل المعارضة.

وأهاب التحالف في بيان صادر أصدره (الاثنين 15 يناير) بجماهير الش

عب السوداني في مختلف البقاع داخل الوطن لتنظيم صفوفهم، استعداداً لمواجهة النظام، وأشار إلى أن النظام بات يترنح وحان الوقت ليرحل، وأكد ثقته في أن الشارع سيحسم المعركة.

وقال التحالف الوطني إن النظام أفرغ كل ما في جعبته من حلول الفقر والبؤوس والجوع والمسبغة عبر موازنة العام 2018م، التي جاءت إستمراراً لسياساته الإقتصادية بأولويات صرفها المختلة المخصصة لأكثر من 85% من مواردها لقطاعات الأمن والدفاع مقابل أقل من 1% للصحة والتعليم مع إصرار وتمادي غير مسبوق لإجبار الشعب على تسديد فواتير ترضياته السياسية وتوازناته الجهوية.