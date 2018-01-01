التحالف الديمقراطي للمحاميين يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات

أعلن التحالف الديمقراطي للمحاميين الذي يضم احزاب معارضة رفضه نتائج أنتخابات اتحاد المحاميين الذي أعُلن فيها أمس فوز مرشح القوى الوطنية المدعوم من الحكومة بعدد 4106 صوتا مقابل 1728 للتحالف .

وعدد التحالف في مؤتمر صحفي عقد بدار حزب الامة بالخرطوم أمس الاحد مجموعة من الخروقات والمخالفات التي صاحبت العملية الانتخابية فى كل مراحلها بطريقة منحازة لمرشح المؤتمر الوطني من مرحلة الاعداد.

وقال أن الخروقات تمثلت بعضها في اضافة أموات وموظف

ين بوزارات ومؤسسات اخرى الى كشوف المحاميين الناخبيين يالاضافة الى رفض تمديد الطعون مما يعد مخالفا لقانون المحاماة.

وقالت نوال ابو قصيصة عضو التحالف الديقراطي للمحاميين انها وجدت ابن خالها المتوفى في كشوفات الناخبين واعتبرت ذلك لدعم مرشح الحزب الحاكم.

بينما قال على قيلوب مرشح التحالف لموقع النقيب “كل الطعون التي تقدمنا بها تم رفضها وآخرها كان فيما يتعلق بالسواقط والذي قُصد منها إضافة اصوات لمرشح المؤتمر الوطني”.

وفي إلاثناء انتقدت سامية الهاشمي طريقة إنعقاد الجمعية العمومية للمحاميين مشيرة ان ميزانية 4 سنوات البالغة اكثر من 5 مليار بالقديم تم تلخيصها في ورقة واحدة .