التجمع الاتحادي المعارض .تحالف جديد يدعو الى اسقاط نظام البشير

أعلنت ثمانية فصائل اتحادية تحالفها داخل جسم يحمل اسم (التجمع الاتحادي المعارض)، وأوصد التجمع الجديد الباب أمام أي حوار مع النظام الحاكم ( نظام الرئيس عمر البشير) حتى ولو كان مشروطاً.

وحسب بيان أصدره التجمع ( الاثنين 29 يناير) فإن التحالف تنسيقي لإنج

از هدفين، الأول العمل على إسقاط النظام والثاني تجميع وتنشيط القواعد والجماهير الاتحادية للمشاركة في مرحلة ما قبل الإسقاط ( اسقاط نظام الرئيس عمر البشير).

ورهن البيان إكمال الوحدة الاتحادية بما يحققه التجمع التنسيقي من نتائج في المرحلة القادمة، منبهاً إلى أن الجسم الجديد ليس بديلاً لأي حزب اتحادي، ولا يتدخل في شئون أي حزب اتحادي معارض، رافضاً مبدأ المشاركة في الأنظمة الشمولية والدكتاتورية أو التحاور معها.

ووقعت ثمانية فصائل على ميثاق التجمع وضمت الوطني الاتحادي الموحد، والحزب الاتحادي الديمقراطي العهد الثاني، والوطني الاتحادي، والاتحادي الموحد، والحركة الاتحادية، والاتحاديين الأحرار، والتيار الحر، واتحاديين معارضين غير منضوين تحت الأحزاب المذكورة.