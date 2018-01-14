الانتقادات الحادة تدفع مدير جامعة الأحفاد للاعتذار عن ضربه لطالبات تظاهرن ضد الغلاء

اعتذر مدير جامعة الأحفاد البروفسور قاسم بدري، عن ضربه لطالبات بالجامعة بعدما حاولن التظاهر ضد زيادة الاسعار. معلناً انه ضرب الطالبات بغية حمايتهن من مخاطر ربما يتعرضن لها حال احتجاجهن خارج الجامعة.

واعلن بروفيسور بدري في رسالة بعث بها الى المجتمع السوداني والى طلابه، تحمله كل المسئولية عن ما حدث في يوم الاربعاء الموافق العاشر من يناير 2018م، وقال: ارجو ان يُفهم

ان مقصدي كان ولا يزال حماية الطالبات من اى مخاطر قد يتعرضن لها خارج اسوار الجامعة.

وأضاف بدري: اذا ادى ما فعلته لانعكاسات سلبية لدى البعض فانى اؤكد ان الاحفاد تسير في طريقها القويم الذي اختطه مؤسسوها.

وظهر البروفيسور قاسم بدري في مقطع فيديو وهو يضرب طالبات الجامعة بشكل هستيري مما اثار استياء الشارع السوداني بل دفع عدد من المنظمات المانحة ان هددت بوقف المنح التي تمنحها للجامعة.

يذكر ان انتقادات كثيرة توجه للجامعة وادارتها في انها تسيء تقسيم المنح التي تصل اليها من جهات ومنظمات دولية لكن ادارة الجامعة تقتصرها على اقارب الادارات العليا بالجامعة