الامن السوداني يصادر صحيفة اخبار الوطن اليومية لتناولها أزمة الخبز

صادر جهاز الأمن من المطبعة عدد اليوم الأحد 7 يناير من صحيفة “أخبار الوطن” التي تصدرها أمانة الإعلام بحزب”المؤتمر السوداني”.

ورجحت رئيسة تحرير الصحيفة هنادي الصديق أن سبب المصادرة هو “التناول الشفاف والأمين لأخبار الزيادات ومتابعة اخبار غلاء المعيشة.

وفي السياق أعلن “المؤتمر السوداني” عن اعتقال

عضو مكتبه السياسي الدكتور جلال مصطفى.

يذكر أن جهاز الأمن وجّه رؤساء تحرير الصحف في الأسبوع الماضي لعدم التناول السلبي لموازنة العام 2018 وعدم تغطية اي احتجاجات شعبية عليها.

وتضاعفت أسعار الخبز والبنزين فيما ارتفعت تكاليف كل السلع الضرورية بعد إجازة الموازنة.

وتصنف منظمة “مراسلون بلا حدود” السودان ضمن أسوأ عشرة دول في العالم من حيث الحريات الصحفي