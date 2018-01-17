الاجهزة الامنية تصدر تعليماتها لرؤساء تحرير الصحف السودانية بمنع تناول أخبار المظاهرات

شبكة الصحافيين تدين اعتقال زملاء وتطالب بإطلاق سراحهم وتدعو لتوثيق الحدث

أصدر “جهاز الأمن والمخابرات الوطني” تعليمات لرؤساء تحرير الصحف بعدم نشر أي أخبار أو تعليقات تتعلق بالمظاهرات، التي شهدتها الخرطوم اليوم الثلاثاء(16 أبريل 2018).

وأبلغ رئيس تحرير إحدى الصحف (التحرير) إن جهاز الأمن أرسل رسائل على الهواتف، واتصل أفراد من الجهاز ببعض زملائه، وطالبهم بعدم نشر أي خبر أو مادة تحريرية لها علاقة بمظاهرات اليوم.

من جهة اخرى دانت شبكة الصحافيين السودانيين اعتقال صحافيين أثناء تغط

يتهم المظاهرات التي شهدتها الخرطوم اليوم (الثلاثاء 16 يناير)

وطالبت الشبكة في بيان بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، وهم مأمون التلب (صحيفة السوداني)، امتنان الرضي (صحيفة اليوم التالي)، رشان اوشي (صحيفة المجهر السياسي)، وأمل هباني (صحافية حرة)، محمد محمد عثمان (مراسل بي بي سي)، حيدر خير الله (صحيفة الجريدة)، عزيز إبراهيم (منتج بمكتب قناة العربية، ومهند بلال (مصور بي بي سي).

وجددت الشبكة دعوة الصحافيين للعمل من أجل التوثيق لهذه المرحلة المهمة في تاريخ نضال جماهير الشعب والإنحياز لصوت المهنة واخلاقياتها، وأكدت أن الخيارات أمامها مفتوحة لاتخاذ الخطوات المناسبة عند ظهور أي طارئ.