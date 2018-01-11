الاتحاد النسائي:يدعو إلى الانخراط مع الجماهير العريضة ضد الطغيان

دعا الاتحاد النسائي السوداني إلى محاربة ما سماها موازنة الجوع والحرب وحماية الوطن من الانهيار.

ووصف الاتحاد ما يحدث الآن بالبلاد بـ “الفوضى وعدم المسؤولية من قبل السلطة التي جردت البلاد من مواردها ورهنت ما تبقي نظير ما يدر على جيوب سدنتها وما ينفقون حد السفه، تاركة الشعب يواجه الفقر والجوع والمرض بعد أن عز الرغيف والدواء”.

وأكد انخراطه مع الجماهير العريضة وجماهير النساء با

ستخدام أشكال الاحتجاج السلمية كافة، والمكفولة بالدستور والقانون، من أجل الدفاع عن الحق في العيش الكريم.

وناشد الاتحاد النسائي السودانيجماهير النساء بكافة قطاعاتهن وفئاتهن أن يهببن في وجه الطغيان.