الأمن يعتقل نازحين من مخيم بوسط دارفور

اعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني بولاية وسط دارفور، الأحد، 6 من نازحي معسكر “نيرتتي”، 100 كلم شرقي مدينة زالنجي عاصمة الولاية.

وقال المتحدث باسم هيئة النازحين واللاجئين حسين أبو شراتي لـ “سودان تربيون” إن افرادا من جهاز الأمن بمحلية نيرتتي اقتادوا يوم الأحد ستة من نازحي المعسكر الى مباني الأمن بالمحلية من دون توضيح الأسباب.

وأضاف أبو شراتي أن الأجهزة الامنية بدأت التضييق على ال

نازحين من جديد وأن تحركهم الى مزارعهم بات محفوفا بالمخاطر.

ودعا حسين بعثة حفظ السلام في الإقليم (يوناميد) الى ضرورة حماية النازحين بتجهيز دوريات شرطية لمرافقة النازحات أثناء ذهابهم الى الاحتطاب.

من جهتها لوحت وزارة الداخلية السودانية، بالتصدي لأي محاولات “تخريب”، وشددت على ضرورة الاستئذان من السلطات قبل الانتظام في مظاهرات سلمية.

وبدأت نذر احتجاجات متفرقة في العاصمة السودانية وعدد من الولايات منذ الجمعة غضبا على موجة غلاء طاحن اجتاحت الأسواق في أعقاب تنفيذ الموازنة الجديدة للدولة.

وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنه في تصريحات صحفية الأحد إن ” أي احتجاجات للتعبير عن أي شيء مسموح بالطرق السليمة”.

وتابع “توجد ضوابط ولابد من الحصول عل أذن للمظاهرة لأن أي تجمعات أو تجهر ممنوع دون إذن”.

وأكد الوزير أن الشرطة ستتصدى لأي مظاهرات أو محاولات تخريبية ضد ارتفاع اسعار الخبز.

ولقى طالب مصرعه في عاصمة ولاية غرب دارفور، الأحد لدى مشاركته في مظاهرات طلابية حاشدة، كما فرقت الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع احتجاجات مماثلة في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وفي الخرطوم فرقت قوات الشرطة مظاهرات لطلاب جامعة الخرطوم عصر الأحد، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، كما أغلقت الاحتجاجات شارع الجامعة الرئيسي والشوارع المحيطة ما أدى لاختناق مروري حاد.

ومنذ الجمعة والسبت بدأت احتجاجات متفرقة في العاصمة الخرطوم وولايتي الجزيرة وسنار أواسط البلاد تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار.